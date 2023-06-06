Иран вступил в эксклюзивный клуб гиперзвуковых держав.

На данном этапе развития военных технологий и нарастающего противостояния в мире с его разделением на различные «полюса» очевидно, что ставка будет делаться на военное сдерживание. А ничто, как известно, не сдерживает так хорошо, как страх ответного удара, который невозможно нейтрализовать. С этой целью передовые военные державы планеты разрабатывают, а в случае России ещё и активно применяют в реальных боевых действиях гиперзвуковые ракеты. Сегодня в эксклюзивном клубе держав с гиперзвуковым оружием пополнение: Иран представил ракету «Фаттах».

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Согласно официальным сведениям, опубликованным Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана, ракета «Фаттах» способна преодолевать расстояние в 1 400 километров, развивая скорость до 12—13 скоростей звука, то есть, вплоть до 16 000 километров в час. Оружие является высокоточным, создано с применением технологии снижения её заметности для радаров, а также может осуществлять маневрирование как в атмосфере, так и за её пределами.

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На сегодняшний день эффективных средств перехвата гиперзвуковых ракет в мире нет, хотя очевидно, что работы в этом направлении активно ведутся. Бытует мнение, что для перехвата гиперзвуковых ракет будут применяться лазерные установки большой мощности.