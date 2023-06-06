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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СК РФ по факту разрушения плотины Каховской ГЭС возбудил уголовное дело о террористическом акте
Иначе подобные действия и не назовёшь.
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Хотя достоверно пока трудно сказать, что послужило причиной разрушения сегодня ночью плотины Каховской ГЭС — показания очевидцев разнятся — но в Следственном Комитете России по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 205, части второй, пунктам «а, в»: «террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий».

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Как сообщили в пресс-службе СК РФ, обстоятельства произошедшего, а также размер причинённого Херсонской области ущерба будет установлен, а действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку.

Необходимо помнить, что плотина Каховской ГЭС неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ в ходе так называемого херсонского наступления. В план входило разрушение плотины с последующим затоплением территорий вниз по течению Днепра с целью отрезания российской группировки войск, находившейся по правый берег реки. Опасения Минобороны, принявшего осенью прошлого года крайне непопулярное в обществе решение о выводе войск с правобережной части Херсонской области, как мы видим, были правомерными.

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Важно отметить, что в результате высвобождения воды из Каховского водохранилища происходит не только затопление расположенных ниже по течению населённых пунктов, но и нанесение колоссального экологического ущерба, вызванного несением течением воды мусора, а также выброса машинного масла и прочих токсичных веществ из разрушенного машинного зала Каховской ГЭС. Всё это в конечном счёте осядет на берегах реки, а впоследствии попадёт и в Чёрное море. Можно только догадываться, сколько времени, средств и человеческих ресурсов потребует ликвидация последствий того, что произошло сегодня ночью.

#россия #украина #боевые действия
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