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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД России заявили об отсутствии перспектив для продления «зерновой сделки»
Свою главную задачу — помощь в переизбрании Эрдогана — сделка выполнила. Зачем дальше продлевать?
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Так называемая зерновая сделка, которая вообще-то официально именуется «Черноморской инициативой», то есть, подразумевает не только вывоз украинского зерна буквально в пользу бедных, но и разблокировку поставок российского продовольствия и удобрений. Вторая часть сделки уже без малого год не выполняется, но российская сторона продолжает упорно этот «договор» продлевать, хоть и многократно сократив количество пропускаемых судов с украинским зерном.

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Данное обстоятельство давно действует на нервы ультрапатриотической части российского общества, требующего немедленного выхода из «зерновой сделки» до тех пор, пока российские условия не будут выполнены. Требования справедливые, но они не учитывают стороннего фактора, в основном ради которого Россия и продлевала сделку: с целью добавления политических очков президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с целью помощи в его переизбрании как более понятного и приемлемого для РФ руководителя соседнего государства.

Теперь же в МИД России, понимая, что главная задача «зерновой сделки» выполнена, заявили, что перспектив для дальнейшего её продления нет. Об этом сегодня сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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17 мая «зерновая сделка» была продлена на два месяца — до, соответственно, 17 июля включительно. Важно помнить, что помимо разблокировки возможности поставок российского продовольствия Черноморская инициатива, как следует на самом деле именовать «зерновую сделку», подразумевает также выполнение и других российских условий, среди которых: восстановление доступа Россельхозбанка к системе обмена банковской информацией SWIFT, возобновление поставок запчастей для сельскохозяйственной техники, восстановление системы страхования российских судов и прочее. На Западе требования России воспринимают (в этот раз совершенно справедливо) как попытку ослабить санкционное давление и выбить себе необходимые условия, поэтому с выполнением требований, мягко говоря, не торопятся.

#россия #украина #сша #санкции #политика #экономика #евросоюз #турция #зерновая сделка #черноморская инициатива
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Eppius
22:59
Никаких зерновыл сделок
В МИД России заявили об отсутствии перспектив для продления «зерновой сделки»
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