Свою главную задачу — помощь в переизбрании Эрдогана — сделка выполнила. Зачем дальше продлевать?

Так называемая зерновая сделка, которая вообще-то официально именуется «Черноморской инициативой», то есть, подразумевает не только вывоз украинского зерна буквально в пользу бедных, но и разблокировку поставок российского продовольствия и удобрений. Вторая часть сделки уже без малого год не выполняется, но российская сторона продолжает упорно этот «договор» продлевать, хоть и многократно сократив количество пропускаемых судов с украинским зерном.

реклама

Данное обстоятельство давно действует на нервы ультрапатриотической части российского общества, требующего немедленного выхода из «зерновой сделки» до тех пор, пока российские условия не будут выполнены. Требования справедливые, но они не учитывают стороннего фактора, в основном ради которого Россия и продлевала сделку: с целью добавления политических очков президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с целью помощи в его переизбрании как более понятного и приемлемого для РФ руководителя соседнего государства.

Теперь же в МИД России, понимая, что главная задача «зерновой сделки» выполнена, заявили, что перспектив для дальнейшего её продления нет. Об этом сегодня сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

17 мая «зерновая сделка» была продлена на два месяца — до, соответственно, 17 июля включительно. Важно помнить, что помимо разблокировки возможности поставок российского продовольствия Черноморская инициатива, как следует на самом деле именовать «зерновую сделку», подразумевает также выполнение и других российских условий, среди которых: восстановление доступа Россельхозбанка к системе обмена банковской информацией SWIFT, возобновление поставок запчастей для сельскохозяйственной техники, восстановление системы страхования российских судов и прочее. На Западе требования России воспринимают (в этот раз совершенно справедливо) как попытку ослабить санкционное давление и выбить себе необходимые условия, поэтому с выполнением требований, мягко говоря, не торопятся.