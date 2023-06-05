Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ в ходе наступления
Повзрывалось много чего. Но неверующим надо фотографию каждой из сорока подбитых единиц техники приложить.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Сегодня ночью Минобороны России уже подтверждало факт отражения «крупномасштабного наступления» ВСУ на Южно-Донецком направлении линии боевого соприкосновения, снабдив заявление видеороликом, но на тот момент оно было достаточно коротким и, к тому же, в плохом качестве. Сегодня ведомство выложило свежий, более полный и качественный видеоролик с демонстрацией процесса уничтожения техники ВСУ на том же направлении.

реклама

И хотя в Минобороны нижеуказанный видеоролик подписан как «Запорожское направление», это не совсем ошибка выпускающего офицера-редактора: на видео мы наблюдаем стык Южно-Донецкого и Запорожского направлений, поскольку отрывки этого же самого видео ранее сегодня уже публиковались с соответствующим описанием.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Тем временем в Киеве отрицают факт начала наступления, делая заявления, одно другого краше: то «разведкой боем» произошедшее назовут, то «российской пропагандой», то сами начнут путаться в показаниях. В общем, очевидно, что наступление имело место (и продолжается, кстати, и сейчас), но его результаты пока вынуждают официальный Киев идти в отказ.

#россия #украина #боевые действия
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Появились кадры с брошенным в ходе наступления ВСУ французским «лёгким танком» AMX-10RC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие связки процессоров и видеокарт лета 2023 года для энтузиастов и экономных геймеров
5
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
21
"Убить пересмешника" - культовый фильм американского и мирового кинематографа в новых реалиях
4
Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей
12
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
29
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
27
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
+
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 3
2
Военный корабль КНР едва не протаранил эсминец ВМС США в Южно-Китайском море — видео
1
Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
2

Сейчас обсуждают

Humanoid99
19:55
> За 30к ... ... даже видеокарту новую нынче не купишь. Имеется в виду быстрая и современная видеокарта. Начальный уровень типа RX 6650 простая не XT стоит в РФ от 33k.
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
Эовейн Триада
19:52
Войны ведёт США только, и кстати сильно тормозит развитие техники уже, ведь это монополист, ну примерно как Intel, без AMD. Да и извечное противостояние американских фирм между собой это всё равно мон...
Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
no_fate
19:51
Вот тут еще парочку бросили. Тоже запаниковали наверное :)
Появились кадры с брошенным в ходе наступления ВСУ французским «лёгким танком» AMX-10RC
Pilat2009
19:51
У нас в Череповце Березка вполне за рубли была.Только за большие рубли.Ну вы будете покупать магнитофон за 3-4 зарплаты?
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
VRoman
19:51
Я тоже очень скептически к этому относился. Но оказывается что для их игр хватает. И даже 2/2 в разгоне ещё справляется. Начал с пней просто посмотреть если в них ещё жизнь. Если чё, там в коридоре е...
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
Pilat2009
19:49
Лежала,лежала.Помню школьниками заходили посмотреть.Привозили и военные и строители.Но у подавляющего количества молодежи была отечественная техника.Что то типа «Астра-209 стерео»считалась вполне на у...
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
no_fate
19:46
Украинские фашисты массово бросают колесные танки AMX-10RC. Как минимум 4 брошенных машины на фото и видео фиксации. В чем же дело, может Париж забыл в комплекте к колесным танкам прислать насосы ? :)...
Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ в ходе наступления
Тимур Закиров
19:46
Этот чип должен быть конкурентом для 8 Gen 2 , а для Gen 3 это Google Tensor G4
Появились спецификации будущего мобильного процессора Google Tensor G3 с девятью ядрами
Vitaly St
19:46
Я не понимаю, для всех 4070 хватает охлада как у 3070 (до 240вт), но нет, пихают монстров 3 слота+33см длины. ЗАЧЕМБЛЯ? ¯⁠\⁠(⁠°⁠_⁠o⁠)⁠/⁠¯ Спасибо гигабайту, у них 26см карты 3-вертушечные. Ну и палит...
Размеры видеокарт будут только увеличиваться: MSI показала две будущие новинки для RTX 5000
Михаэль Новак
19:43
Если каждый будет программистом, то никто не будет программистом
Глава NVIDIA заявил, что с искусственным интеллектом каждый человек может стать программистом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем