Повзрывалось много чего. Но неверующим надо фотографию каждой из сорока подбитых единиц техники приложить.

Сегодня ночью Минобороны России уже подтверждало факт отражения «крупномасштабного наступления» ВСУ на Южно-Донецком направлении линии боевого соприкосновения, снабдив заявление видеороликом, но на тот момент оно было достаточно коротким и, к тому же, в плохом качестве. Сегодня ведомство выложило свежий, более полный и качественный видеоролик с демонстрацией процесса уничтожения техники ВСУ на том же направлении.

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И хотя в Минобороны нижеуказанный видеоролик подписан как «Запорожское направление», это не совсем ошибка выпускающего офицера-редактора: на видео мы наблюдаем стык Южно-Донецкого и Запорожского направлений, поскольку отрывки этого же самого видео ранее сегодня уже публиковались с соответствующим описанием.

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Тем временем в Киеве отрицают факт начала наступления, делая заявления, одно другого краше: то «разведкой боем» произошедшее назовут, то «российской пропагандой», то сами начнут путаться в показаниях. В общем, очевидно, что наступление имело место (и продолжается, кстати, и сейчас), но его результаты пока вынуждают официальный Киев идти в отказ.