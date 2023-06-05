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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве сказали, при каком условии будут готовы подключить Китай к переговорам с РФ
Бытует мнение, что украинским руководителям следует снять розовые очки и перестать изображать из себя сторону, которая может ставить условия.
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Хотя Китай является одним из главных косвенных бенефициаров всего, что произошло в результате начала Россией специальной военной операции на Украине и развязанной Западом санкционной войны, но реальность данного конфликта такова, что он ведётся с немыслимым уровнем интенсивности и, как соответствие, с огромными жертвами. Безучастно за этим наблюдать даже такие прагматичные товарищи, как китайцы, уже не могут, поэтому всячески предлагают стать посредником при мирных переговорах Москвы и Киева.

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В украинской столице, впрочем, продолжают изображать из себя сторону, которая может диктовать кому бы то ни было условия переговоров, поэтому от посреднических услуг Китая отказываются. Сегодня, например, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Киеве готовы подключить Пекин к переговорному процессу, но только при одном условии: если Россия выведет войска с общепризнанной территории Украины.

«Пускай они выведут свои вооружённые силы с территории Украины, после этого мы будем считать, что переговорщик имеет влияние на Россию», — заявил Резников, отметив при этом, что в противном случае переговоры будут лишь пустой тратой времени.

Иными словами, Резников предлагает России фактически капитулировать, и лишь после этого подключать Китай к переговорному процессу. О чём в таком случае можно будет переговариваться, неясно, ведь это будет означать поражение России в конфликте.

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Естественно, оторванные от реальности требования Резникова абсолютно неприемлемы, а Киев выставляет себя как недоговороспособную сторону, тем самым подтверждая безальтернативность для России силового решения украинской проблемы. В целом же необходимо понимать, что скорейшее мирное урегулирование — оно, в первую очередь, в интересах Украины как государства, которое является полем боя и напрямую страдает от последствий боевых действий.

#россия #украина #китай #политика #боевые действия #психиатрия
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