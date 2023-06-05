Будучи конфликтом с интенсивностью, уровня которой мир не знал со времён Второй мировой войны, боевые действия на Украине справедливо вызывают желание многих ещё сохранивших трезвый рассудок представителей мировой общественности его как можно быстрее завершить. Свои услуги медиаторов предлагают старны так называемого глобального Юга, включая таких крупных и важных игроков, как Китай, Бразилию, Саудовскую Аравию и ряд африканских государств. Официальный Киев, который в данном вопросе не имеет права на принятие решений и предпочитает существовать в иллюзиях, от всех предложений отказывается, однако попытки помирить два братских народа не прекращаются.
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Так, СМИ сообщают, что сегодня в Киев отправился спецпосланник Папы Римского, кардинал Маттео Дзуппи. Из соображений безопасности якобы всё держится в строжайшем секрете, и, согласно имеющимся данным, посланник уже находится в украинской столице. Цель приезда спецпосланника — поиск путей снижения напряжённости и «открытия пути к миру».
После Киева Дзуппи, как сообщается, вернётся в Ватикан для проведения консультации с главой Святого Престола, а затем отправится в Москву. Что из этого всего выйдет, на данном этапе не вполне ясно. В условиях отсутствия у Украины субъектности переговоры с этой стороной не имеют смысла, ну а свои условия Россия давным-давно уже озвучила, и соглашаться на них спонсоры Киева пока открыто не готовы. Поэтому силовое решение вопроса продолжится, и иначе как трагедией всё происходящее описать невозможно.