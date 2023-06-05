И каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.

То, что происходит в Белгородской области, многие раскручивают так, как им видится удобным. Украинская сторона считает фактически отчаянный переход к террористическим методам против мирных жителей с целью оттеснения российских сил с более важных участков линии боевого соприкосновения очередной «перемогой», российская сторона же воспринимает эти действия как полное подтверждение правильности и оправдание специальной военной операции. Отдельные личности в российском инфополе же пользуются сложившейся ситуацией для зарабатывания себе политических очков и уважения в отечественном обществе.

реклама

Так, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже вызвался направить «вагнеровцев» на защиту границы, теперь же к нему присоединился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, предложивший задействовать в Белгородской области чеченские подразделения, имеющие, по понятным причинам, колоссальный опыт в проведении антитеррористических операций.

Как отметил Кадыров, хоть Главнокомандующему (президенту), обладающему абсолютной полнотой сведений, виднее, но он хотел бы напомнить, что для ликвидации бандформирований на территории России нужна не только военная, но и антитеррористическая подготовка вкупе с соответствующими особыми знаниями. По словам главы Чечни, подразделения готовы выдвинуться в любой момент, и ждут только соответствующего приказа. Если он, конечно, поступит.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Следует понимать, что на данный момент диверсионные вылазки и обстрелы Белгородской области являются попыткой оттеснить на данный участок линии боевого соприкосновения российские войска, сняв их с других направлений, где, по замыслу оппонента, у них откроется возможность для наступательных операций. Учитывая, что на Южно-Донецком направлении вчера такая попытка уже была проведена, а сегодня, согласно информации от военкоров, она возобновилась, всё потихоньку выстраивается в некий план украинского командования. В данной ситуации главное не устраивать истерик, поскольку ничего неожиданного всё-таки не происходит, и не тянуть одеяло на себя, как это любят делать некоторые «командиры».