То, что происходит в Белгородской области, многие раскручивают так, как им видится удобным. Украинская сторона считает фактически отчаянный переход к террористическим методам против мирных жителей с целью оттеснения российских сил с более важных участков линии боевого соприкосновения очередной «перемогой», российская сторона же воспринимает эти действия как полное подтверждение правильности и оправдание специальной военной операции. Отдельные личности в российском инфополе же пользуются сложившейся ситуацией для зарабатывания себе политических очков и уважения в отечественном обществе.
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Так, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже вызвался направить «вагнеровцев» на защиту границы, теперь же к нему присоединился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, предложивший задействовать в Белгородской области чеченские подразделения, имеющие, по понятным причинам, колоссальный опыт в проведении антитеррористических операций.
Как отметил Кадыров, хоть Главнокомандующему (президенту), обладающему абсолютной полнотой сведений, виднее, но он хотел бы напомнить, что для ликвидации бандформирований на территории России нужна не только военная, но и антитеррористическая подготовка вкупе с соответствующими особыми знаниями. По словам главы Чечни, подразделения готовы выдвинуться в любой момент, и ждут только соответствующего приказа. Если он, конечно, поступит.
Следует понимать, что на данный момент диверсионные вылазки и обстрелы Белгородской области являются попыткой оттеснить на данный участок линии боевого соприкосновения российские войска, сняв их с других направлений, где, по замыслу оппонента, у них откроется возможность для наступательных операций. Учитывая, что на Южно-Донецком направлении вчера такая попытка уже была проведена, а сегодня, согласно информации от военкоров, она возобновилась, всё потихоньку выстраивается в некий план украинского командования. В данной ситуации главное не устраивать истерик, поскольку ничего неожиданного всё-таки не происходит, и не тянуть одеяло на себя, как это любят делать некоторые «командиры».