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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве отрицают, что вчера проводили крупную наступательную операцию в ДНР
Она окончилась фиаско, потому и не подтверждают. В противном случае трещали бы из каждого утюга.
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Вчера днём в тематических каналах в социальных сетях сообщалось о наступлении ВСУ на Южно-Донецком направлении в ДНР. Наступление окончилось провалом, стоившим украинским войскам нескольких десятков единиц техники с соответствующим количеством потерь в личном составе. Сегодня ночью же информацию официально подтвердило и Минобороны России, охарактеризовавшее произошедшее как «крупномасштабное наступление» на пяти участках линии боевого соприкосновения (ЛБС) на Южно-Донецком направлении.

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В Киеве, впрочем, факт наступления не подтверждают, заявляя, что на данном направлении работают тактические группы, якобы осуществляющие позиционные бои и проводящие разведку боем. Никаких наступлений, тем более масштабных, ВСУ, по версии официального Киева, не проводили.

Здесь, впрочем, необходимо понимать, что «масштабность» — это понятие растяжимое. В Киеве в него вкладывают одно значение, в Москве же, например, готовы выдать за «крупномасштабное наступление» удар, в результате которого противоположная сторона потеряла уничтоженной и брошенной всего порядка сорока единиц техники.

В любом случае, можно не сомневаться в том, что если бы удар на данном направлении имел успех, то в Киеве его бы раскрутили как начало своего обещанного контрнаступления. Окончившееся же фиаско наступление можно назвать «разведкой боем», сделав вид, будто бы ничего не случилось.

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При этом сообщается, что сегодня на этом же направлении ВСУ возобновили попытки «разведки боем» — так что ситуация пока далека от разрешения, и говорить о разгроме оппонента преждевременно.

#россия #украина #боевые действия
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