Вчера днём в тематических каналах в социальных сетях сообщалось о наступлении ВСУ на Южно-Донецком направлении в ДНР. Наступление окончилось провалом, стоившим украинским войскам нескольких десятков единиц техники с соответствующим количеством потерь в личном составе. Сегодня ночью же информацию официально подтвердило и Минобороны России, охарактеризовавшее произошедшее как «крупномасштабное наступление» на пяти участках линии боевого соприкосновения (ЛБС) на Южно-Донецком направлении.
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В Киеве, впрочем, факт наступления не подтверждают, заявляя, что на данном направлении работают тактические группы, якобы осуществляющие позиционные бои и проводящие разведку боем. Никаких наступлений, тем более масштабных, ВСУ, по версии официального Киева, не проводили.
Здесь, впрочем, необходимо понимать, что «масштабность» — это понятие растяжимое. В Киеве в него вкладывают одно значение, в Москве же, например, готовы выдать за «крупномасштабное наступление» удар, в результате которого противоположная сторона потеряла уничтоженной и брошенной всего порядка сорока единиц техники.
В любом случае, можно не сомневаться в том, что если бы удар на данном направлении имел успех, то в Киеве его бы раскрутили как начало своего обещанного контрнаступления. Окончившееся же фиаско наступление можно назвать «разведкой боем», сделав вид, будто бы ничего не случилось.
При этом сообщается, что сегодня на этом же направлении ВСУ возобновили попытки «разведки боем» — так что ситуация пока далека от разрешения, и говорить о разгроме оппонента преждевременно.