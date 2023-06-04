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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
В Киеве вообще много во что безосновательно верят. С этим ничего пока не поделать.
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Хотя операция по взятию/освобождению (кому как удобнее воспринимать) Бахмута/Артёмовска завершилась 20 мая, то есть, уже больше двух недель назад, с зачисткой всего города до последней улицы, дома и клочка земли, в Киеве эту реальность, учитывая, насколько большой символизм связан с удержанием этого ещё полгода назад стратегически важного, а сегодня якобы не имеющего никакого значения населённого пункта, принимать отказываются и по сей день.

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В частности, сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на бахмутском направлении ситуация якобы стабильная, а ВСУ продолжают удерживать юго-западные окраины города. При этом в Киеве опровергают заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о полном выводе подразделений «вагнеровцев» из города: они, по данным Маляр, остаются в городе и проводят «инструктаж» регулярных сил российской армии.

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В общем, как и в большинстве случаев, заявления представителей киевского военного и политического руководства не нуждаются в дополнительных комментариях, иначе можно испортить весь колорит.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
2
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Максим Лапардин
17:00
А ты че здесь забыл,иди сортир в деревне прочищай.
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
хахахер
16:54
ну если под бахмутом,хохлы штурмовали стены рязани.Хохлам такое примерно говорят,что происходит вокруг
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
RustamS
16:54
Как всем пофиг, что там в Киеве и в Бахмуте
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
Dieselmouse
16:53
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Dimas Dimas
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