Хотя операция по взятию/освобождению (кому как удобнее воспринимать) Бахмута/Артёмовска завершилась 20 мая, то есть, уже больше двух недель назад, с зачисткой всего города до последней улицы, дома и клочка земли, в Киеве эту реальность, учитывая, насколько большой символизм связан с удержанием этого ещё полгода назад стратегически важного, а сегодня якобы не имеющего никакого значения населённого пункта, принимать отказываются и по сей день.
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В частности, сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на бахмутском направлении ситуация якобы стабильная, а ВСУ продолжают удерживать юго-западные окраины города. При этом в Киеве опровергают заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о полном выводе подразделений «вагнеровцев» из города: они, по данным Маляр, остаются в городе и проводят «инструктаж» регулярных сил российской армии.
В общем, как и в большинстве случаев, заявления представителей киевского военного и политического руководства не нуждаются в дополнительных комментариях, иначе можно испортить весь колорит.