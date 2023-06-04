В Киеве вообще много во что безосновательно верят. С этим ничего пока не поделать.

Хотя операция по взятию/освобождению (кому как удобнее воспринимать) Бахмута/Артёмовска завершилась 20 мая, то есть, уже больше двух недель назад, с зачисткой всего города до последней улицы, дома и клочка земли, в Киеве эту реальность, учитывая, насколько большой символизм связан с удержанием этого ещё полгода назад стратегически важного, а сегодня якобы не имеющего никакого значения населённого пункта, принимать отказываются и по сей день.

реклама

В частности, сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на бахмутском направлении ситуация якобы стабильная, а ВСУ продолжают удерживать юго-западные окраины города. При этом в Киеве опровергают заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о полном выводе подразделений «вагнеровцев» из города: они, по данным Маляр, остаются в городе и проводят «инструктаж» регулярных сил российской армии.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

В общем, как и в большинстве случаев, заявления представителей киевского военного и политического руководства не нуждаются в дополнительных комментариях, иначе можно испортить весь колорит.