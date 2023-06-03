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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили, что Путин открыт к контактам для достижения целей СВО «иными средствами»
Российским «ястребам», которые готовы «ястребить» за чужой счёт, это опять не понравится.
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На сегодняшний день России не оставляют другого выхода, кроме как продолжать вести на Украине специальную военную операцию вплоть до полного достижения поставленных перед ней задач. Впрочем, если поступит предложение, которое руководство РФ сочтёт приемлемым в плане дипломатического решения сложившейся проблемы, то в Кремле готовы его рассмотреть. По крайней мере, о том, что президент России Владимир Путин открыт к контактам по вопросам достижения целей СВО «иными средствами», заявил сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

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По словам Пескова, если такие «иные средства» будут возможны, то это будет предпочтительно, и этот факт должны уяснить в Вашингтоне и в европейских столицах. Песков, однако, добавил, что в настоящий момент коллективный Запад не оставляет России возможности для решения проблемы иным способом, кроме военно-технического.

Необходимо понимать, что такое предложение со стороны коллективного Запада и не поступит, поскольку его выполнение будет означать фактически капитуляцию перед условиями Москвы, ещё в декабре 2021 года предложившей Вашингтону сформировать новую архитектуру европейской безопасности при учёте законных опасений России в вопросе собственной безопасности. Предложение было проигнорировано, и итогом стало то, с чем мы имеем дело сейчас.

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Что же до дипломатического решения поставленных перед СВО задач, то, безусловно, такой вариант был бы наиболее приемлемым, поскольку позволил бы сохранить огромное количество жизней.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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