Не так давно — в исторической перспективе — коллективный Запад был безусловным лидером мира, на долю которого приходилось свыше половины мирового ВВП, а также все наиболее современные разработки, двигавшие прогресс человечества. На сегодняшний день ситуация кардинально поменялась: образовались новые центры силы, экономического могущества, и вполне естественно, что навязываемый Соединёнными Штатами «мир, основанный на правилах» их совсем не устраивает.
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Тем не менее, процесс создания естественного для человечества многополярного мира продолжается, и сегодняшнее положение США в этом мире становится всё менее прочным. О чём сегодня недвусмысленно заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для СМИ, поинтересовавшихся мнением российского внешнеполитического ведомства касательно высказываний советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана касательно фактически полной утраты в мире контроля за ядерным вооружением с призывами в адрес России вернуться к игре по правилам коллективного Запада.
По словам Захаровой, если в США действительно заинтересованы в «оздоровлении международной обстановки» и готовы вернуться к «содержательной работе» по контролю над вооружениями, то Вашингтону необходимо наконец осознать реальность и отказаться от стремления навязывать свои правила всему миру. Эпоха неоспоримого американского доминирования, добавила Захарова, закончилась, и возврата к ней больше нет, и на сегодняшний день задача — это осознать реальность и сформировать основы новой международной системы, фундаментом которой станет равноправие участников и неделимость их безопасности.