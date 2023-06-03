Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что ВСУ готовы к началу контрнаступления
Точную дату и время с точностью до минуты, пожалуйста, огласите.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Мантра с контрнаступлением ВСУ, которое ещё оставшиеся в Европе немногие здравомыслящие политики, прекрасно понимая, чем это наступление закончится, призывают отменить, усадив стороны за стол переговоров, в Украинском политическом поле продолжает звучать словно некое ультимативное решающее все проблемы заклинание. Отказаться от своего плана Украина, не имеющая субъектности в мировой политике, не может, поэтому её руководство продолжает изо дня в день готовить свою внутреннюю, а также западную общественность к наступательным действиям.

реклама

Совсем недавно президент Украины заявлял, что ВСУ нужно ещё немного дополнительного времени на подготовку, а сегодня в откровенно трудном для просмотра интервью изданию The Wall Street Journal заявил о готовности к началу операции.

Касательно масштабов наступления Зеленский ничего комментировать не стал, равно как не решился добавить, сколько времени оно займёт и по какому сценарию в принципе пойдёт. В одном Зеленский не сомневается: «мы сделаем это». Что «это» и какой ценой это «это» будет достигнуто, президента Украины, как всегда, не беспокоит.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать

И хотя комментарии украинских политических и военных руководителей касательно контрнаступления уже начинают звучать как вскрики героя сказки «Мальчик, который кричал “Волк!”», но необходимо здраво оценивать обстановку и не терять бдительность: последние дни ВСУ значительно активизировались на фронте, проводят психологические операции, устраивают диверсионные вылазки, а также активно обстреливают прифронтовые районы, что явно свидетельствует о подготовке к наступательным операциям в той или иной форме.

#россия #украина #боевые действия
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

Президент Украины заявил, что его стране для защиты неба требуется 50 батарей ЗРК Patriot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Су-30МКИ с ядерными ракетами на борту готовы к битве с Китаем
6
Мой опыт работы с Gigabyte RTX 3080 Gaming OC и почему не стоит брать именно это исполнение
32
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
105
На фоне СВО ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 с двигателями АЛ-41Ф
5
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
41
Обзор и тестирование материнской платы VIA Epia-M, или о том кто придумал mini-ITX
2
Первая пригодная для тестов версия ChimbaBench 2.0 и сравнительный тест GTX 1070 / RX 6600
13
Обзор бюджетного смартфона Tecno Spark Go 2023: больше датчиков – больше возможностей
3
Китайский дрон-камикадзе, запускаемый из-под воды, способен "взломать" оборону Тайваня
1
VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
7

Сейчас обсуждают

KremlinGremlin
15:59
Если бы ты не в школе учился, а скажем паботал на предприятии каком-нибудь промышленном, ты понял что да, против России.
Зеленский заявил, что ВСУ готовы к началу контрнаступления
Эдуард Красиков
15:59
Как же эта гнида заи.. ла
Согласно новому исследованию, в Млечном Пути могут находиться сотни миллионов обитаемых планет
KremlinGremlin
15:57
Давайте ещё расскажите как там Европа зимой замерзла кек, долбоящеры)
Зеленский заявил, что ВСУ готовы к началу контрнаступления
REY_B_
15:57
Метавселенные так же пролетели. Сейчас надувается пузырь ИИ. Правда весьма вяло.... Как жить без халявы!
Президент Украины заявил, что его стране для защиты неба требуется 50 батарей ЗРК Patriot
DonCarleone
15:56
ну да, сами угодили в яму которую рыли другому))) бумеранг прилетел
Зеленский заявил, что ВСУ готовы к началу контрнаступления
REY_B_
15:55
Уже нет.
В Северной Корее может начаться голод – почему международное сообщество бездействует
DonCarleone
15:53
звиняй братишка там очередь на 50 лет и дефицит бешеный)))))))))))
Президент Украины заявил, что его стране для защиты неба требуется 50 батарей ЗРК Patriot
Cyborg39rus
15:53
Как же у Зеленского горит очко убить свою страну.
Согласно новому исследованию, в Млечном Пути могут находиться сотни миллионов обитаемых планет
DonCarleone
15:53
и это говорит человек с глазами срущей собаки
Блинкен верит в то, что российская экономика стала тенью «того, что было раньше»
Скаклы сдохнут
15:52
Весь мир ждёт, когда недоразумение южнее России исчезнет с карты мира, и весь мир заживёт как до СВО
Российский спецназ разгромил отряд украинской военной разведки при атаке ГУР на Белгородскую область
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем