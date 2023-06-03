Мантра с контрнаступлением ВСУ, которое ещё оставшиеся в Европе немногие здравомыслящие политики, прекрасно понимая, чем это наступление закончится, призывают отменить, усадив стороны за стол переговоров, в Украинском политическом поле продолжает звучать словно некое ультимативное решающее все проблемы заклинание. Отказаться от своего плана Украина, не имеющая субъектности в мировой политике, не может, поэтому её руководство продолжает изо дня в день готовить свою внутреннюю, а также западную общественность к наступательным действиям.
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Совсем недавно президент Украины заявлял, что ВСУ нужно ещё немного дополнительного времени на подготовку, а сегодня в откровенно трудном для просмотра интервью изданию The Wall Street Journal заявил о готовности к началу операции.
Касательно масштабов наступления Зеленский ничего комментировать не стал, равно как не решился добавить, сколько времени оно займёт и по какому сценарию в принципе пойдёт. В одном Зеленский не сомневается: «мы сделаем это». Что «это» и какой ценой это «это» будет достигнуто, президента Украины, как всегда, не беспокоит.
И хотя комментарии украинских политических и военных руководителей касательно контрнаступления уже начинают звучать как вскрики героя сказки «Мальчик, который кричал “Волк!”», но необходимо здраво оценивать обстановку и не терять бдительность: последние дни ВСУ значительно активизировались на фронте, проводят психологические операции, устраивают диверсионные вылазки, а также активно обстреливают прифронтовые районы, что явно свидетельствует о подготовке к наступательным операциям в той или иной форме.