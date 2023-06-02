Заметьте выбранный предлог: не «с» Украиной, а «по» Украине. Кое-кто в этой игре не игрок и даже не шахматная фигура.

Для многих «ястребов» в российском обществе, которые при этом предпочитают отсиживаться в тёплом и сухом доме, а не кормить гнус и слышать свист пуль и артиллерийских снарядов на линии боевого соприкосновения, любые переговоры по украинскому вопросу кажутся проявлением слабости. На самом деле, никакой слабости в том, чтобы решить проблему дипломатическим способом (на своих, естественно, условиях), нет, и так вообще-то должны поступать взрослые вменяемые люди, а не злые старые дети, заседающие в высоких кабинетах по ту сторону конфликта.

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Тем не менее, предпосылок для диалога по Украине до сих пор нет, хоть настроения спонсоров Киева по данному вопросу с каждым днём становятся всё более реалистичными и, как следствие, мрачными. О том, что варианта с диалогом пока нет, констатировали в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вариант с диалогом сейчас не просматривается и даже никаких предпосылок для него нет. Тем не менее, в Кремле всё чаще замечают рост пусть пока «абстрактных», но всё же рассуждений о необходимости начала мирного процесса.

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На данном этапе, добавил Песков, во всех еле звучащих заявлениях о необходимости прекращения огня и проведении переговоров, включая недавнее нашумевшее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он назвал «невозможным» вариант с победой Украины, отсутствует желание учитывать озабоченности России. Пока этот психологический барьер в коллективном Западе не будет преодолён, о каком бы то ни было диалоге не будет смысла даже и речь вести.