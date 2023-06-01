Не секрет, что одним из основных средств коммуникации ВСУ является спутниковый интернет Starlink компании SpaceX. По словам самого руководителя SpaceX Илона Маска, которые он опубликовал ещё в прошлом году, остальные средства связи либо были уничтожены Россией, либо подавлены, а в рабочем состоянии остаётся только Starlink. Понимая важность этой системы для украинских войск, Пентагон собирается закупить для Украины соответствующие терминалы-приёмники/передатчики. По крайней мере, соответствующие сведения раскопали журналисты Bloomberg.
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Согласно имеющимся данным, в целях безопасности никаких подробностей данной сделки опубликовано не будет, поэтому неизвестно, о каком количестве терминалов идёт речь, когда их намереваются поставить на Украину и внедрить непосредственно в вооружённые формирования.
В прошлом году Илон Маск заявил, что поддержание работы Starlink вылетает в круглую сумму, которую SpaceX оплачивает за свой счёт, и предложил Минобороны США компенсировать компании затраты. Буквально через несколько дней Маск опомнился (очевидно, после нравоучительной беседы с кураторами из Пентагона), а SpaceX продолжила финансировать работу Starlink на территории Украины.
Starlink на Украине продемонстрировал свою эффективность и важность не только на линии боевого соприкосновения, но и в гражданском применении, особенно в период массированных ракетных ударов по объектам энергетики и вызванных ими отключений электроснабжения на длительные периоды времени.
В России ведутся работы по созданию аналога Starlink под названием «Сфера», но пока что процесс находится в зачаточной стадии, в то время как Starlink можно смело назвать рабочей и доступной системой.