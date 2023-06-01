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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский признал, что у Украины нет современных истребителей, а у РФ имеется преимущество в небе
Глядишь, так скоро и бессмысленность оказания сопротивления признает. Но это вряд ли.
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Ситуацию с авиацией в украинских вооружённых силах можно описать разве что одним словом — «аховая». Растеряв практически все боевые самолёты и вертолёты, включая как доставшиеся в наследство от СССР/России, так и переданные со всего коллективного Запада, Украина активно давит на эмоции своим спонсорам, призывая ускориться с поставками истребителей непосредственно натовского образца. В частности, сегодня с заявлением, которое должно убедить коллективный Запад начать быстрее шевелить поршнями в вопросе поставок авиационной техники, в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдавии (что само по себе забавно) выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский признал, что у Украины отсутствуют современные истребители, из-за чего преимущество в небе находится у России. При этом Зеленский не стал разгонять совсем уж упаднические настроения, отметив, что «мотивация у нас сильнее, поэтому мы победим». Что до западных самолётов, то, по словам Зеленского, «до истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно».

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Сейчас украинское политическое руководство возлагает большие надежды на американские истребители F-16, к обучению управлению которыми уже приступили украинские лётчики на аэродромах в некоторых европейских странах. Тот факт, что F-16 являются ровесниками утраченного Украиной в ходе боевых действий авиационного истребительного флота, состоявшего из Су-27 и МиГ-29, представителей киевской власти совершенно не беспокоит. Главное ведь — затянуть конфликт как можно дольше, выставив это затягивание в качестве больших и бесконечных побед.

#россия #украина #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #боевая авиация
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Китя.
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Winssy
21:07
Да, памяти у 4060ti могло быть и больше. Но лично я лучше бы поставил вместо ультра текстур высокие и играл при 100 фпс на 4060ti, чем играл с ультра текстурами на 1080ti но уже при 60фпс.
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Slumber
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как бы наши уже больше 2 лет назад такое проворачивали с выкладыванием результатов....А то что отключение сделали дополнительно, это вообще бред.
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редкий_гость
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Есть слитые биосы для 3ххх-серии, с возможностью отключения каналов памяти. Сделали доп флеш биоса и переключатель.
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Китя.
21:00
Ну вот видишь придется кули видео памяти мало. а на тех настройках с 10gb уже не по гамаешь.
Бюджетные карты AMD с отрывом обходят NVIDIA: RTX 4060 Ti не может составить конкуренцию RX 7600
Winssy
20:58
Да, придется снизить текстуры. Тем не менее, 4060ti по чистой производительности быстрее чем 1080ti.
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Китя.
20:57
а если игре на макс надо 10gb то на 8gb занижать настройки надо или нет ?
Бюджетные карты AMD с отрывом обходят NVIDIA: RTX 4060 Ti не может составить конкуренцию RX 7600
Winssy
20:56
"Как она может быть быстрее если у нее видео памяти меньше" Что ты такое несешь? Видеопамять не влияет на скорость GPU от слова совсем. Если игре достаточно 8гб, то дополнительная память НИКАК не повл...
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