Глядишь, так скоро и бессмысленность оказания сопротивления признает. Но это вряд ли.

Ситуацию с авиацией в украинских вооружённых силах можно описать разве что одним словом — «аховая». Растеряв практически все боевые самолёты и вертолёты, включая как доставшиеся в наследство от СССР/России, так и переданные со всего коллективного Запада, Украина активно давит на эмоции своим спонсорам, призывая ускориться с поставками истребителей непосредственно натовского образца. В частности, сегодня с заявлением, которое должно убедить коллективный Запад начать быстрее шевелить поршнями в вопросе поставок авиационной техники, в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдавии (что само по себе забавно) выступил президент Украины Владимир Зеленский.

реклама

Зеленский признал, что у Украины отсутствуют современные истребители, из-за чего преимущество в небе находится у России. При этом Зеленский не стал разгонять совсем уж упаднические настроения, отметив, что «мотивация у нас сильнее, поэтому мы победим». Что до западных самолётов, то, по словам Зеленского, «до истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно».

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Сейчас украинское политическое руководство возлагает большие надежды на американские истребители F-16, к обучению управлению которыми уже приступили украинские лётчики на аэродромах в некоторых европейских странах. Тот факт, что F-16 являются ровесниками утраченного Украиной в ходе боевых действий авиационного истребительного флота, состоявшего из Су-27 и МиГ-29, представителей киевской власти совершенно не беспокоит. Главное ведь — затянуть конфликт как можно дольше, выставив это затягивание в качестве больших и бесконечных побед.