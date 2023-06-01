Также от официальных лиц всё больше слов о террористах и контртеррористических операциях. Но вообще от слов давно пора переходить к делу.

Сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области, где дал несколько комментариев касательно сути текущей украинской власти, а также применяемых вооружёнными силами Украины методах ведения боевых действий.

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Если коротко, то Медведев озвучил мысли огромной части граждан России, не понимающих, почему украинские удары по территории России остаются без сокрушительных и наглядных ударов возмездия. Если же развёрнуто, то, по мнению зампреда российского Совбеза, недавний безуспешный удар украинскими беспилотниками по территории Москвы является не военной операцией, а «абсолютно террористической атакой», не укладывающейся ни в какие правила ведения войны и преследующей цель только причинения ущерба гражданскому населению России.

Дальше Медведев развил мысль, заявив, что раз Россия имеет дело с террористическими атаками, то и суть установившегося в Киеве режима — террористическая. А с террористами, продолжает Медведев, не договариваются — их уничтожают.

«На террористические акты нужно отвечать в максимальной степени жёстко. Вот эта контртеррористическая борьба — это, по сути, то, во что в значительной степени уже превратилась специальная военная операция. Потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей. Ответ понятно какой: они должны быть уничтожены, причём не только в личном качестве; нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим этот, который сложился на Украине, он подлежит истреблению, он должен быть уничтожен, иначе оттуда будет постоянно исходить угроза, и придётся постоянно проводить операции типа той, которая уже больше года у нас проводится. И здесь не должно быть никаких сомнений».

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Хотя слова Медведева максимально правомерны и справедливы, но за ними уже давно должны следовать реальные действия, и разового удара по центру принятия решений (в данном случае ГУР МО Украины) явно недостаточно для отрезвления заседающих в Киеве функционеров и их западных покровителей.