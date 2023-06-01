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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о «психологическом» взятии Крыма
Молодец, возьми с полки пирожок. Мамин, естественно.
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Не секрет, что все те годы, которые прошли с момента присоединения Крыма к России, на Украине формировалась навязчивая идея каким-то фантастическим образом «взять» полуостров обратно. Продолжаются эти фантазии и по сей день, даже после утраты дополнительных территорий: в последний раз украинские функционеры обещали прогуляться по набережным Севастополя уже в конце этой весны. Как видим, на дворе уже первый день лета, а ни Подоляк, ни Буданов, ни Данилов, ни другие представители политического и военного руководства Украины по набережным не гуляют.

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Естественно, за слова необходимо отвечать, и глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в России якобы празднуют тот факт, что Киеву не удалось до конца весны возвратить Крым. Не придумав ничего лучше, Буданов заявил, что Киев осуществил так называемое психологическое контрнаступление, целью которого было внушение россиянам неизбежности поражения. По мнению главы ГУР МО Украины, «чисто психологически Крым мы взяли», отметив, что психологическая операция даже важнее реальных наступательных операций.

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Здесь, как говорится, что-либо комментировать — только портить. На сегодняшний день все пребывают в ожидании контрнаступления ВСУ, от результатов которого будет зависеть переговорная позиция сторон конфликта и возможность проведения этих переговоров вообще. Сейчас и Украина, и Россия выдвигают друг другу требования, которые стороны считают абсолютно неприемлемыми. Впрочем, мнение Украины, которая сопротивляется исключительно за счёт западной финансовой и военной помощи, вряд ли можно считать имеющим в этом вопросе хоть какое-то значение.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия
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