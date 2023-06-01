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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новая партия современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России
После прохождения наземных и лётных испытаний самолёты переданы Вооружённым силам.
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Очередная партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 после прохождения комплекса наземных и лётных испытаний была передана ВКС России — об этом сегодня сообщили в официальной пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Партия самолётов была произведена на Новосибирском авиационном заводе, но сколько конкретно Су-34 входят в эту «партию», не уточняется.

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Су-34 является наиболее современным российским самолётом своего класса и предназначен для нанесения авиаударов по целям противника, параллельно сохраняя возможность участвовать в воздушном бою, осуществляя при этом различные воздушные манёвры.

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Несмотря на то, что опытный образец Су-34 был создан ещё в 1990 году, по причинам, которые, наверное, не нуждаются в объяснениях, в своём нынешнем виде самолёт предстал только во второй половине «нулевых». Производить Су-34 начали в 2008 году, а в войска он поступил в 2014 году. Боевое крещение данный истребитель-бомбардировщик получил в ходе российской военной операции в Сирии.

#россия #авиация #истребители #военная авиация #су-34 #истребители-бомбардировщики
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