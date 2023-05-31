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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Обновлённый китайский седан Changan Eado Plus вышел в РФ, цены стартуют с 2,2 млн рублей
Один мотор, две комплектации.
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Российское представительство китайского автомобильного бренда Changan представило седан Eado второго поколения. У себя на родине данное авто стартовало ещё в 2018 году, а уже в 2019 оно получило приставку Plus. После этого его в Китае несколько раз модернизировали, а самое последние обновление случилось в прошлом году.

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В РФ, как и в другие зарубежные страны, Changan будет поставлять машины после основного рестайлинга почти четырёхлетней давности. В страну станут завозить экземпляры со «спортивным» дизайном. В таком случае решётка исполнена со специальной сеткой.

Колёсная база Changan Eado Plus равняется 2700 мм, тут наблюдается полное совпадение с Kia Cerato. По остальным габаритам китайский вариант превосходит свой корейский аналог: длина 4730 мм, ширина 1820 мм, высота составляет 1505 мм (у Cerato это всё 4640/1800/1450 м). Объём багажника Plus-версии составляет 500 литров, тогда как у Cerato на 2 литра больше.

Российская версия будет оснащаться исключительно бензиновой «турбочетвёркой» объёмом 1,4 литра, которая выдаёт 155 л.с. и 225 Нм. Из положительных нюансов стоит отметить возможность использования бензина АИ-92. Сам двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Для справки: в Китае представлен авто с турбомотором мощностью 160 л.с. с 260 Нм момента. Любителям классики доступен в Китае атмосферный двигатель объёмом 1,6 литра при 161 Нм крутящего момента. Такой вариант комплектуется пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Покупателям из России представленный Changan Eado Plus будет доступен в двух комплектациях — LX и DLX. Первый вариант оснащается светодиодной оптикой, 16-дюймовыми колёсами, регулировкой руля по вылету и высоте, датчиком света, люком в крыше, фронтальными и боковыми подушками безопасности, климат-контролем, мультимедиа-системой с 10-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида, круиз-контролем, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска мотора. Также LX-комплектация может предложить систему бесконтактного открывания багажника, при использовании которой достаточно подойти к машине сзади с ключом в кармане.

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Вторая комплектация, которая DLX, дополнительно предлагает 17-дюймовые диски, штатный видеорегистратор, вентиляцию передних сидений, панорамную крышу, виртуальную приборную панель на 10 дюймов, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз» и функцию удалённого запуска двигателя. Рекомендованная цена Changan Eado Plus LX – 2 209 900 рублей, версии DLX – 2 279 900 рублей. Дилеры уже начали принимать заказы.

#автомобили
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Humanoid99
23:39
на сайте Alibaba.com можно найти экспортные цены на некоторые примитивные машины из КНР. маржа бюрократического аппарата впечатляет.
Обновлённый китайский седан Changan Eado Plus вышел в РФ, цены стартуют с 2,2 млн рублей
Humanoid99
23:35
ква ква
Российский производитель показал свой первый планшет KVADRA_T
Za9c
23:35
Все вопросы правительству, что выставила заградительные пошлины. Берёшь тачку иностраную, изволь купить такую же чиновнику в виде поборов и пошлин.
Обновлённый китайский седан Changan Eado Plus вышел в РФ, цены стартуют с 2,2 млн рублей
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