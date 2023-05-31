То есть, в период, когда оно больше всего нужно.

Хотя Россия уже давно прекратила наносить удары по украинским объектам энергетики, но последствия осенне-зимних ударов сохраняются. Так, например, сегодня национальная энергокомпания «Укрэнерго» обратилась к гражданам Украины с призывом снизить потребление электроэнергии в вечернее время суток.

реклама

В основном, согласно сообщению компании, это касается периода с 19:00 до 22:00: гражданам предлагают не включать мощные электроприборы в это время и изменить график пользования такими приборами, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на энергосеть, не вызывая её пиковых перегрузок. В результате перегрузок, к слову, на Украине до сих пор периодически горят подстанции, оставляя без электроснабжения целые населённые пункты и даже районы.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Важно понимать, что наиболее мощным электроприбором, которым в условиях двух- или даже трёхтарифного учёта в период с 19:00 по 22:00 пользуются люди, является электроплита. По сути, «Укрэнерго» предлагает гражданам Украины изменить график вечернего приёма пищи. И это, на минуточку, в ситуации, когда, по самым скромным подсчётам, треть населения Украины выехала из страны в качестве беженцев, наиболее энергоёмкие предприятия перестали функционировать, а на дворе лето, когда потребление электричества по определению ниже, чем зимой.