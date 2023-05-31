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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украинские энергетики просят граждан сократить потребление электричества в вечернее время
То есть, в период, когда оно больше всего нужно.
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Хотя Россия уже давно прекратила наносить удары по украинским объектам энергетики, но последствия осенне-зимних ударов сохраняются. Так, например, сегодня национальная энергокомпания «Укрэнерго» обратилась к гражданам Украины с призывом снизить потребление электроэнергии в вечернее время суток.

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В основном, согласно сообщению компании, это касается периода с 19:00 до 22:00: гражданам предлагают не включать мощные электроприборы в это время и изменить график пользования такими приборами, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на энергосеть, не вызывая её пиковых перегрузок. В результате перегрузок, к слову, на Украине до сих пор периодически горят подстанции, оставляя без электроснабжения целые населённые пункты и даже районы.

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Важно понимать, что наиболее мощным электроприбором, которым в условиях двух- или даже трёхтарифного учёта в период с 19:00 по 22:00 пользуются люди, является электроплита. По сути, «Укрэнерго» предлагает гражданам Украины изменить график вечернего приёма пищи. И это, на минуточку, в ситуации, когда, по самым скромным подсчётам, треть населения Украины выехала из страны в качестве беженцев, наиболее энергоёмкие предприятия перестали функционировать, а на дворе лето, когда потребление электричества по определению ниже, чем зимой.

#украина #энергетика
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