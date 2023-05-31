Спасибо! А то мы этого сами, сидя за монитором 31 мая и не видя никаких новостей о наступлении, не поняли бы.

В течение всей весны западная пропаганда из каждого утюга заявляла о подготовке весеннего украинского контрнаступления, целью которого станет выдворение российских войск с территории (международно признанной, понятное дело) Украины. На дворе 31 мая, наступления как не было, так и нет, а все эти месяцы представители киевской власти только жалобно заявляли о неготовности к «контрнаступу», нехватке вооружений, авиации, а так же о том, что важность этой военной операции на Западе слишком раздута, и не нужно ожидать от наступления никаких ключевых результатов.

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Теперь же, когда уже всем предельно очевидно, что никакого весеннего наступления не будет, в Белом доме выступили с заявлением о том, что как таковое наступление будет, но теперь уже летом. Соответствующей информацией поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

При этом показания украинского политического и военного руководства касательно «контрнаступа» разнятся: одни говорят, что необходимо ещё чуть-чуть подождать, другие твердят о том, что наступление уже идёт, третьи — что оно вот-вот начнётся. Сегодня в Сети даже проскакивали сообщения о том, что важными днями на линии боевого соприкосновения станут числа с первого по пятое июня.

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И хотя всё происходящее в отношении информационного сопровождения готовящегося наступления ВСУ выглядит как плохо подготовленная вербальная эквилибристика любительского уровня, но не стоит расслабляться: наступление обязательно будет, слишком уж много коллективный Запад вложил средств для его осуществления. Помните, что на Украину прибыли сотни единиц бронетехники, включая танки натовского образца, а из обучения вернулись проходившие тренировки в западных странах военнослужащие. Все эти ресурсы, очевидно, будут применены в ходе контрнаступления. Это, конечно, если не предположить, что вся техника уже была сожжена в ходе ежедневных российских ракетно-бомбовых и беспилотных ударов по арсеналам и местам хранения вооружений и боеприпасов.