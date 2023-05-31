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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Российский каток давит Украину»: президент Польши дал неожиданный комментарий изданию The Wall Street Journal
Но вообще он прав.
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Хотя польское политическое руководство настроено крайне антироссийски, и практически никогда этого не скрывает, но критическое мышление у них ещё осталось, в результате чего иногда из уст политиков Польши проскакивают заявления, которые можно счесть разрывающими шаблоны западной топорной пропаганды. Так, сегодня президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию The Wall Street Journal прямым текстом намекнул на то, что не надо недооценивать Россию в целом и Путина в частности.

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Как отметил Дуда, сейчас многие говорят о том, что вступление на протяжении десятилетий сохранявшей свой нейтралитет Финляндии в НАТО является поражением России. На самом же деле, заявил Дуда, «Путин не проиграл ни одной войны». На сегодняшний день, продолжает польский лидер, «российский каток давит Украину».

Президент Польши отметил, что Россия обладает гигантскими складами оружия, и не нужно «смеяться» над тем, что страна расконсервирует танки 1960-х годов. Кроме того, Дуда позволил себе напомнить журналисту WSJ, что Россия является также и ядерной державой, а также многократно превосходит Украину по количеству населения. Кроме того, польский лидер отметил, что Россия мобилизуется, а российская экономика переходит на военные рельсы при активной работе пропаганды.

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Поражением России, считает Дуда, можно будет назвать только полное отбрасывание ВС РФ с международно признанной территории Украины. Только тогда можно будет заявить о победе над «империализмом». Сейчас «общим долгом» Запада, убеждён Дуда, является дальнейшая поддержка Украины с целью пресечения «возрождения русского империализма».

#россия #украина #политика #боевые действия #польша
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