На сегодняшний день США начертили себе «красную линию», за которую пока не готовы переступать в плане поставок Украине тех или иных систем вооружений. Этой «красной линией» являются поставки оружия большей дальности, такого, как оперативно-тактические ракеты ATACMS, способные бить на расстояние до трёхсот километров. Впрочем, линия рано или поздно перестанет быть не только красной, но и линией вообще. По крайней мере, так полагает экс-главком ВС США в Европе генерал Бен Ходжес.
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Ходжес считает, что сейчас передача Украине систем ATACMS — это лишь вопрос времени, и в конечном счёте эти системы вооружений Киеву всё-таки будут поставлены. Скоро это случится или нет, Ходжес, естественно, сказать не может, поскольку давно не является кадровым военным и не посвящён в происходящее в Пентагоне.
Системы ATACMS представляют собой оперативно-тактические ракеты, устанавливаемые на шасси РСЗО M270 MLRS и HIMARS. Примерными аналогами данных ракет Украина ранее располагала и практически полностью утратила их в боях. Речь идёт об оперативно-тактических комплексах «Точка-У». В России же аналогом ATACMS выступает ОТРК «Искандер-М».
Как видим, по мере истощения у Украины собственных запасов вооружений Запад начинает активно замещать их вооружениями уже натовского образца. Важно помнить, что безмерная поддержка США и ЕС стала ключевым фактором в затягивании (именно в затягивании, потому что их вектор не поменялся) боевых действий.