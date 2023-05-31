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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США уверены, что передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS — это лишь вопрос времени
Да в этом, что самое главное, и в России тоже уверены.
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На сегодняшний день США начертили себе «красную линию», за которую пока не готовы переступать в плане поставок Украине тех или иных систем вооружений. Этой «красной линией» являются поставки оружия большей дальности, такого, как оперативно-тактические ракеты ATACMS, способные бить на расстояние до трёхсот километров. Впрочем, линия рано или поздно перестанет быть не только красной, но и линией вообще. По крайней мере, так полагает экс-главком ВС США в Европе генерал Бен Ходжес.

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Ходжес считает, что сейчас передача Украине систем ATACMS — это лишь вопрос времени, и в конечном счёте эти системы вооружений Киеву всё-таки будут поставлены. Скоро это случится или нет, Ходжес, естественно, сказать не может, поскольку давно не является кадровым военным и не посвящён в происходящее в Пентагоне.

Системы ATACMS представляют собой оперативно-тактические ракеты, устанавливаемые на шасси РСЗО M270 MLRS и HIMARS. Примерными аналогами данных ракет Украина ранее располагала и практически полностью утратила их в боях. Речь идёт об оперативно-тактических комплексах «Точка-У». В России же аналогом ATACMS выступает ОТРК «Искандер-М».

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Как видим, по мере истощения у Украины собственных запасов вооружений Запад начинает активно замещать их вооружениями уже натовского образца. Важно помнить, что безмерная поддержка США и ЕС стала ключевым фактором в затягивании (именно в затягивании, потому что их вектор не поменялся) боевых действий.

#россия #украина #сша #боевые действия #atacms
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Дмитрий
17:19
Прокатило бы будь там только враги. но ведь там есть и русские наши
Пригожин: для освобождения Донбасса нужно еще 200000 человек, а для взятия Киева полная мобилизация
хахахер
17:18
спешка нужна при ловле гнид
Пригожин: для освобождения Донбасса нужно еще 200000 человек, а для взятия Киева полная мобилизация
Дмитрий
17:18
Зачем ты им гениальные советы раздаешь! они ведь так и сделают. Еще и бесплатно раздаешь
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Какое-то наедалово. Совместимая с 14-м поколением. А какая сейчас память DDR5!? Она что, не совместима будет!? Вот, плеать, куйня какая-то. Если DDR5, то она и в Африке DDR5.
ADATA показала совместимые с процессорами Intel 14-го поколения модули DDR5-6400
DonCarleone
17:11
Прилёт Сармата на территорию сша тоже дело времени.
В США уверены, что передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS — это лишь вопрос времени
Vorvort
17:07
В 2014 можно было купить топ Radeon 290X за 14000 рублей, сейчас за 100 000. Цена выросла в 7 раз. ТопNvidia в 2014 можно было купить за 20 000 рублей, сейчам его цена 160 000 рублей. Цена выросла в 8...
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Bisaimon
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