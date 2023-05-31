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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле опровергли сведения о подготовке к введению военного положения по всей России
Кое-кто много языком треплет, забывая, какой имеет охват.
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Вчера глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, отличающийся горячим темпераментом и, как следствие, «ястребиной» позицией по отношению к боевым действиям на Украине, на фоне вчерашних абсолютно безуспешных ударов украинскими беспилотниками по Москве заявил, что в России во всех регионах необходимо вводить военное положение. Естественно, мнение Кадырова не разделяют абсолютное большинство граждан России, поэтому неудивительно, что подобный призыв, учитывая весьма авторитетное положение главы Чечни, был воспринят без энтузиазма.

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Сегодня же разговоры о военном положении прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких решений о введении военного положения в стране не принималось. Более того, на эту тему даже не ведутся обсуждения. Само объявление военного положения же, добавил песков, является правом исключительно высшей федеральной власти.

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Тем же, кто призывают о введении военного положения, необходимо помнить, что это совершенно иной и непривычный для людей правовой режим, подразумевающий массу ограничений и обязательств. На сегодняшний день военное положение в России всё же объявлено, но точечно и в прифронтовых регионах — Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народной Республиках. Многие считают, что в условиях ежедневных обстрелов Белгородской области, военное положение необходимо вводить как минимум ещё в ней.

#россия #украина #боевые действия
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