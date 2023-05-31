По всей видимости, план на текущий этап СВО — это установление контроля над всей территорией ДНР.

В течение многих месяцев бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» находились в тени, пополняя свои ряды и проводя усиленное обучение. По всей видимости, настало время приступить к выполнению боевых задач. О том, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации в Донецкую Народную Республику (ДНР), пару часов назад сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

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По словам Кадырова, уже на протяжении нескольких дней ведётся разработка плана продвижения и освобождения населённых пунктов в ДНР, а бойцы готовятся к скорому началу активных боевых действий. Согласно комментарию главы Чечни, аналогичные приказы о начале наступательных действий получили и подразделения «Ахмат» на других участках линии боевого соприкосновения — в Запорожской и Херсонской областях.

Как отметил Кадыров, уже сегодня «весь мусульманский мир» увидит «истинное нутро Запада» и его «неприкрытую и неоправданную ненависть к России». Стоит ли расценивать данный комментарий как заявление о том, что наступательные операции по всей ЛБС начнутся уже сегодня, не вполне ясно; по словам Кадырова, ничего анонсировать «ахматовцы» не будут, а просто пойдут в бой.

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И хотя мы не знаем и одной десятой доли военных данных, которыми оперируют в Генштабе, но из общеизвестных фактов складывается вывод, что проведение крупных наступательных операций выбивается из логики ведения СВО, подразумевающей перемалывание сил противника при сражениях от обороны. Многие военные эксперты отмечали, что сейчас российские войска готовятся к отражению контрнаступления ВСУ, после чего перед ними откроется простор уже для серьёзных наступательных операций с минимальным сопротивлением противника.