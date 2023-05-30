Хотя на Украине сегодня не принято с холодным разумом разбираться в причинах того, что сейчас происходит на её территории, но в глубине души киевские руководители наверняка понимают, что собственноручно привели государство к масштабным боевым действиям с Россией. Украину предупреждали, чем всё может закончиться, но в Киеве к предупреждениям были глухи, а к жестам — слепы. Теперь о причинах конфликта между РФ и Украиной высказался премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
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По словам грузинского премьера, который проводит внешнюю и внутреннюю политику в интересах своей собственной страны, причин происходящего сейчас между Россией и Украиной несколько, и одной из них является стремление Киева вступить в НАТО. Как отметил Гарибашвили, он не хотел бы спекулировать на теме этого конфликта или же цитировать российское руководство, но «мы видим результаты [стремления Украины стать членом НАТО]».
Всего же причин, по мнению Гарибашвили, было «много», но вдаваться в детали он не стал. Впрочем, уточнять здесь ничего и не нужно — все ответы лежат на поверхности, и их мы видим каждый день.