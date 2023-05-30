И поделилась некоторыми интересными выводами на эту тему.

Хотя за последние месяцы активность российской авиации в рамках специальной военной операции значительно возросла, начав, в частности, наносить удары планирующими авиационными бомбами, в целом до привычного коллективному Западу уровня активности откровенно недотягивает. Причина, в общем-то, проста: в условиях нашпигованности ВСУ переносными зенитными ракетными комплексами, а также постоянной передачи с Запада уже крупных и мощных систем ПВО применение авиации слишком рискованно.

реклама

По подсчётам британской разведки, Россия всего на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации. Несмотря на это, английские разведчики фиксируют рост количества стягиваемой к линии боевого соприкосновения (ЛБС) российской авиационной техники. Вывод из этого напрашивается достаточно простой: ВС РФ в целом и ВКС в частности готовятся принимать украинское контрнаступление.

Стоит отметить, что сообщения западных разведок о том, что Россия наращивает авиационную группировку вблизи к ЛБС, поступают уже на протяжении многих месяцев. Не так давно эти разведки сообщали о стянутых Россией сотнях единиц боевых самолётов и вертолётов. Пока что в бой эта техника явно не вступила.