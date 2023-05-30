Хотя идея боевого применения лазеров возникла сразу после изобретения оптического квантового генератора, и разработки в этом направлении ведутся постоянно, пока что реального боевого применения этих уже перешедших из статуса научной фантастики в статус реальности систем вооружений замечено не было. В России уже несколько лет существует лазерный комплекс «Пересвет», который можно применять в том числе для перехвата беспилотников, но, опять же, в ходе специальной военной операции он замечен не был, да и даже текстовых упоминаний его применения не было.
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Почему так происходит, нам тоже безумно интересно, тем более что данный вопрос сам собой напрашивается на фоне появившейся сегодня новости о том, что Россия и Беларусь совместно разрабатывают боевой лазерный модуль большой мощности для борьбы с беспилотниками. Как сообщается, белорусское предприятие «Научно-технический центр “Лэмт”» вместе с двумя российскими НИИ работают над боевым лазером мощностью в 100 киловатт, и его прототип будет создан уже до конца текущего года.
Важно понимать, что лазерные системы ПВО сейчас активно разрабатываются во всём мире, поскольку это, по сути, единственный действенный способ перехватывать не просто дроны, но, в первую очередь, цели, летящие на гиперзвуковых скоростях, которые либо невозможно в принципе, либо крайне сложно перехватить стандартными средствами противовоздушной обороны.