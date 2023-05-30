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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия и Беларусь создают боевой лазер большой мощности для борьбы с беспилотниками
Кстати, а как «Пересвет» поживает?
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Хотя идея боевого применения лазеров возникла сразу после изобретения оптического квантового генератора, и разработки в этом направлении ведутся постоянно, пока что реального боевого применения этих уже перешедших из статуса научной фантастики в статус реальности систем вооружений замечено не было. В России уже несколько лет существует лазерный комплекс «Пересвет», который можно применять в том числе для перехвата беспилотников, но, опять же, в ходе специальной военной операции он замечен не был, да и даже текстовых упоминаний его применения не было.

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Почему так происходит, нам тоже безумно интересно, тем более что данный вопрос сам собой напрашивается на фоне появившейся сегодня новости о том, что Россия и Беларусь совместно разрабатывают боевой лазерный модуль большой мощности для борьбы с беспилотниками. Как сообщается, белорусское предприятие «Научно-технический центр “Лэмт”» вместе с двумя российскими НИИ работают над боевым лазером мощностью в 100 киловатт, и его прототип будет создан уже до конца текущего года.

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Важно понимать, что лазерные системы ПВО сейчас активно разрабатываются во всём мире, поскольку это, по сути, единственный действенный способ перехватывать не просто дроны, но, в первую очередь, цели, летящие на гиперзвуковых скоростях, которые либо невозможно в принципе, либо крайне сложно перехватить стандартными средствами противовоздушной обороны.

#россия #оружие #беларусь #лазерное оружие
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