К сожалению, без каких бы то ни было подробностей.

Выступая сегодня на совещании в Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу поделился статистикой количества уничтоженной техники и военнослужащих Украины. Полностью разбирать эту тему мы в данной новостной заметке не станем, и этическая причина занимает в этом не последнюю роль, отметим лишь любопытный комментарий, сделанный Шойгу касательно методичного уничтожения украинской ПВО, которая на сегодняшний день практически полностью состоит из западных образцов техники.

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Как мы все хорошо знаем, примерно две недели назад в Киеве ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал» была уничтожена примерно половина батареи ЗРК Patriot. На днях по Киеву наносились массированные ракетные и беспилотные удары, и некоторые источники сообщали, что одним из следствий этих ударов (помимо, как стало сегодня известно, уничтожения центров принятия решений) стало уничтожения ещё одного ЗРК Patriot.

О том, что была поражена именно ещё одна система ПВО американского производства, а не та, которая была сильнейшим образом повреждена пару недель назад, свидетельствует уточнение Шойгу, заявившего, что это произошло «за последние дни».

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При каких обстоятельствах произошло это поражение Patriot, не уточняется. Также не вполне ясно, что подразумевается под «поражением» — в это слово можно вложить как непосредственно уничтожение, так и просто повреждение установки. Тем, кто ждут фото- и видеодоказательств, остаётся только напомнить, что на Украине строго-настрого запрещено снимать результаты работы ПВО, не говоря уже об их уничтожении российскими ракетами и БПЛА. Аналогичный запрет пусть и с запозданием, но всё же перетекает и в Россию.