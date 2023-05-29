Уничтожены командные пункты, техника, склады боеприпасов.

Армия России продолжает наносить ежедневные массированные ракетно-бомбовые удары по военным объектам на территории Украины, что может свидетельствовать о степени милитаризации страны и того, насколько сильно (решающим образом) на ход ведения специальной военной операции влияет бесконечная финансовая и военная помощь со стороны Запада — преимущественно США. Сегодня ночью тревога на Украине не стихала в течение нескольких часов, а аккомпанемент ей составляли звуки реактивных двигателей пролетающих крылатых ракет вкупе со взрывами и работой противовоздушной обороны. Теперь же из официальной сводки Минобороны России стало известно, какую цель преследовали сегодняшние удары.

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Как следует из сводки, удар с применением крылатых ракет большой дальности воздушного базирования наносился по аэродромам ВСУ. В результате осуществлённого удара были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также склады с вооружением и боеприпасами. Все назначенные к поражению объекты были уничтожены в ходе сегодняшнего удара.

К сожалению, Минобороны за 15 с лишним месяцев ведения специальной военной операции так и не осознало необходимость публикации детальной, подробной информации о столь важных событиях. Сухого «цель достигнута, объекты поражены» явно недостаточно, тем более что тематические каналы в социальных сетях в течение всей ночи сообщали о взрывах практически во всех регионах Украины: Киеве, Киевской области, Львове, Львовской области, Виннице, Хмельницкой области, Житомирской области, Кировоградской области, Полтавской, Черкасской, Одесской областях. В общем, повсюду.

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Кроме того, пару часов назад был осуществлён ракетный удар целенаправленно по Киеву. В сводке минобороны об этом не сказано, но очевидцы в Киеве сообщали, что удар наносился каким-то новым, «экзотическим» оружием, звук которого отличался от предыдущих обстрелов.