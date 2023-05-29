Всё, Эрдоган победил, больше с продлением сделки можно не унижаться. Теперь делаем ставки: продлят в июле или нет.

Без малого год действует так называемая зерновая сделка, которая изначально вообще-то именовалась Черноморской инициативой, то есть, подразумевала и выполнение целого ряда выставленных российской стороной требований — например, по части беспрепятственного экспорта российской пищевой продукции и удобрений. Российская часть сделки ни дня не выполнялась, в результате чего в российском обществе постоянное её продление начали воспринимать как унижение.

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Справедливости ради, это мнение поверхностное. Главным бенефициаром от зерновой сделки была Турция, что добавляло готовившемуся тогда к переизбранию президенту Эрдогану дополнительных политических очков. Учитывая, что Эрдоган воспринимается в России как более приемлемый руководитель Турции, одна из причин «унизительного» продления сделки предельно очевидна. Вторая причина уже менее очевидна: в результате наплыва дешёвого украинского зерна и сельхозпродукции в Европу местные европейские аграрии столкнулись с невозможностью выдерживать конкуренцию, а это можно воспринимать как элемент экономической войны с серьёзным ослаблением позиций европейского производителя.

Недавно сделка была продлена ещё на два месяца, но вот дальнейшая её судьба, учитывая, что своей главной с российской точки зрения задачи — победы Эрдогана на выборах — она достигла, поставлена под серьёзнейший вопрос. Так, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если никаких изменений в реализации зерновой сделки не последует, то Москва будет исходить из того, что сделка более не функционирует.

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Что же до гуманитарной составляющей этого процесса, то переживать не стоит: по адресу — беднейшим и наиболее нуждающимся странам — украинское зерно всё равно не поступало, а Россия неоднократно заявляла о готовности безвозмездно передать продовольствие африканским государствам. В общем, политическая игра продолжается.