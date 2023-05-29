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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В грузинском парламенте заявили, что за Грузию в случае конфликта с РФ никто не вступится
Поэтому, собственно, и изображают дружбу. Но худой мир в любом случае лучше доброй войны.
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Последние несколько лет между Россией и Грузией наблюдается пусть и осторожное, но всё же потепление в собираемых по крупицам отношениях, которые были фактически уничтожены за период правления режима Михаила Саакашвили и развязанных им боевых действий в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. За прошедшие без малого пятнадцать лет грузинская политическая элита заматерела и начала вести себя как подобает элите, заботящейся об интересах своего (а не чужого) государства.

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В частности, Грузия не вводит против России санкции, продолжает торговать, активно принимает «релокантов» из РФ, а также недавно с удовольствием приняла российское предложение о возобновлении прямого авиасообщения. Теперь же спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили объяснил, почему так происходит.

Как отметил Папуашвили, в Тбилиси не уверены в том, что если вдруг произойдёт новый военный конфликт с Россией, то за Грузию кто-нибудь вступится. По словам Папуашвили, в Грузии видят, что в боевых действиях на Украине сражаются именно украинцы (пусть и уже практически полностью с западным оружием), и именно украинцы расплачиваются своими жизнями за этот конфликт.

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При этом Папуашвили не отметил главного: из всех стран НАТО, которые в теории могли бы помочь, Грузия имеет сухопутную границу только с Турцией, а это, сами понимаете, совсем не та же ситуация, как в случае с Украиной, которая имеет гигантскую границу с НАТО, через которую в страну эшелонами гонят оружие и технику. В общем, география как всегда определяет судьбу: никуда от этого не убежишь, и это надо учитывать, ведя адекватную внешнюю политику. Руководство же, допустившее начало боевых действий на своей территории, полностью провалило свою ключевую задачу по сохранению государственности и жизней граждан.

#россия #политика #грузия
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