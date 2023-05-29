После того как российская армия осенью прошлого года была вынуждена выйти с занимаемых в Харьковской области позиций, обстрелы Белгородской области, и в особенности непосредственно находящихся у границы с Украиной посёлков, многократно увеличились: не проходит практически ни дня без обстрела той или иной территории Белгородской области со стороны ВСУ. Теперь, как мы знаем, дело доходит и до вылазок диверсантов численностью до роты с соответствующим количеством техники.
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Главным образом у жителей региона, но и у остальных россиян также возникает закономерный вопрос: как обеспечить безопасность Белгородской области. На этот вопрос у губернатора региона Вячеслава Гладкова имеется вертящийся у многих ответ: самым эффективным способом решения проблемы обстрелов и вылазок украинских ДРГ станет установление контроля ВС РФ над Харьковской областью с её последующим присоединением.
Безусловно, данный комментарий вызывает как минимум два вытекающих из него дополнительных вопроса. Чтобы обезопасить Брянскую и Курскую области, надо также присоединять Черниговскую и Сумскую области Украины? А чтобы обезопасить Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области, надо идти дальше к Полтавской, Киевской, Днепропетровской областям? В общем, перспектива для российских «ястребов» интересная, но затрагивает слишком уж долгосрочную перспективу. На данном этапе необходимо наказывать Украину за обстрелы российской территории с такой силой, чтобы даже мысли о повторных обстрелах там не возникало.