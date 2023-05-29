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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Reuters: слова американского сенатора Грэма о «смерти русских» были вырваны из контекста и смонтированы
Впрочем, полная версия не сильно лучше, да и общего смысла совсем не меняет.
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Вчера российские телевизионные/радио СМИ и интернет-издания, включая и нас, понесли заявление встретившегося с президентом Украины Владимиром Зеленским американского сенатора Линдси Грэма, в котором он заявил, что погибающие в ходе боевых действий русские — это лучшее вложение средств, которое сделали США. Принимая во внимание саму личность Грэма, который и ранее отличался комментариями на грани фола, а также занимает открыто антироссийскую позицию и принадлежит к самым ярым представителям неоконсерваторов американского истеблишмента, ни у кого в России даже не возникло мысли о том, что запись могла быть подлогом, вырванной из контекста или же просто результатом монтажа-склейки двух фраз, сказанных в разное время. В общем, репутация, в данном случае отрицательная, сработала против Грэма.

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Теперь же агентство Reuters, узнав о том, какой переполох заявление Грэма устроило в российском обществе и политическом руководстве, сообщило, что в российское инфополе была вброшена смонтированная версия заявления сенатора Линдси Грэма. В полной версии Грэм рассказывал о том, что украинское сопротивление напоминает ему американскую войну за независимость, лозунгом которой стало «Живи свободно или умри».

Те нашумевшие слова про «лучшие вложения средств», которые произнёс Грэм, на самом деле относились к решению США обеспечить Украине помощь в деле её «освобождения» от российских «военных преступников». Что же до фразы про «погибающих русских», то она была сказана в другом контексте: Зеленский на фразу про «Живи свободно или умри» ответил «Теперь вы свободны. И мы будем», на что Грэм заявил «И русские умирают», получив в ответ от Зеленского следующий комментарий: «Да, но они пришли на нашу территорию — мы не сражаемся на их территории».

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И хотя в полном контексте фраза Грэма не звучит столь по-людоедски, а сам он обвинил Россию в топорной пропаганде, но общего смысла сказанного им полная версия, увы, не меняет. Ведь из комментария Грэма следует, что тот факт, что Украина сопротивляется исключительно за счёт в основном американской помощи, в результате чего, к сожалению, гибнут и российские военнослужащие, является для США «лучшим вложением средств». Кроме того, непонятно, зачем Грэм вообще поднял тему погибающих русских — необходимости в этом не было, и в диалоге она не напрашивалась. Так что возмущение отечественного общества остаётся оправданным.

#россия #украина #сша #боевые действия #психиатрия
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