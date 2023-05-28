В нормальном государстве такого сенатора бы пинком под пятую точку — и на мороз. Но разве США — нормальное государство?

Есть в жизни определённые мысли, которые надо держать при себе даже в том случае, если у тебя язык как помело. В американском политическом «истеблишменте» об этом ключевом правиле жизни не в курсе, поэтому сегодня сенатор Линдси Грэм, представляющий когорту так называемых неоконсерваторов в руководстве США, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что смерть русских [в ходе боевых действий на Украине] — это лучшее вложение средств со стороны Соединённых Штатов.

реклама

Особый колорит данной фразе придаёт и ехидная улыбочка, которой Грэм её сопроводил. Возникает ощущение, что сенатор свято верит в правильность выбранного Вашингтоном курса использования Украины как прокси для сражения с Россией с целью ослабления последней. Впрочем, всё больше западных изданий и военных деятелей склоняются к мысли, что добиться удалось ровно обратного: российская армия сейчас является самой боеспособной и получила незаменимый опыт сражения против примерно равного по возможностям (исключительно благодаря полной опеке Украины со стороны НАТО, естественно) оппонента.

Что же до аморального заявления Грэма, то его уже прокомментировали как в МИД РФ, так и в Кремле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Грэму вспомнить, чем в предыдущий раз закончилась американская авантюра по финансированию нацизма в Европе, а также упрекнула США в том, что американские компании безо всяких угрызений совести работали в интересах Третьего Рейха.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

В Кремле комментарий Грэма также слышали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большего позора для США, чем иметь таких сенаторов [как Грэм], трудно себе представить. На самом деле, после подобных заявлений в МИД на ковёр должен быть как минимум вызван посол США в России.