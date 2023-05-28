Причём не важно, чем закончится конфликт на Украине — угроза от РФ будет исходить всегда.

Хотя коллективно-западная пропаганда официальных СМИ и изображает российские вооружённые силы как некомпетентные, из-за чего возникает вопрос — зачем держать своё население в иллюзиях и в выдуманном мире — но представители непосредственно военного руководства прекрасно знают правду о конфликте на Украине и в чью пользу он идёт. Периодически западные военные даже выкладывают эту правду в публичную плоскость. Так, например, командующий британскими ВВС Майкл Уигстон заявил, что Россия представляет угрозу для Британии и НАТО сейчас, и будет представлять её даже в случае успеха Украины на поле боя.

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По словам Уигстона, главная угроза для Британии и НАТО исходит от российского флота и российской авиации, которые, кстати, как недавно отметил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, фактически никак не пострадали в ходе боевых действий на Украине.

При этом, как добавил Уигстон, в результате завершения конфликта на Украине на украинских условиях (как, считает Уигстон, и «должно быть») НАТО получит «мстительную» Россию, чьи средства нанесения ударов по альянсу и Британии в частности остались неповреждёнными.

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Трудно сказать, с какой целью из западных столиц всё чаще начинают проступать ростки здравого смысла. Возможно, Уинстон стремится убедить страны НАТО в необходимости милитаризации — наращивания военного производства и военных потенциалов. Точно также, впрочем, возможно, что западную публику потихоньку готовят к неизбежному и пока «прощупывают почву».