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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главком НАТО в Европе заявил, что большая часть российской армии не пострадала в ходе конфликта на Украине
Впрочем, он же недавно рассказывал о фантастических потерях ВС РФ. Так что поведение главкома иначе как странным не назовёшь.
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За время специальной военной операции каких только теорий и фантазий статистического характера со стороны коллективного Запада и подначиваемой им Украины касательно потерь российской армии мы ни слышали. И про сотни тысяч потерь в личном составе, и про то, что большая часть ВС РФ уже участвует в спецоперации, и про то, что ВС РФ практически на грани разгрома. Факт ложности всех этих заявлений продолжает потихоньку просачиваться в западную информационную повестку. В частности, на днях в рамках слушаний в Конгрессе США верховный главнокомандующий Объединённых сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что большая часть российских вооружённых сил вообще никак не пострадала в ходе украинского конфликта.

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Как отметил Каволи, российская армия не понесла никаких потерь в подводном флоте и, более того, наращивает активность патрулирования мирового океана. Также Каволи заявил о сохранении Россией всего флота и всех воздушно-космических сил, и в целом заявил о том, что ситуация на украинском театре военных действий очень сильно искажена представителями средств массовой информации. Кроме того, на сегодняшний день, заявил Каволи, российская группировка на Украине численно больше той, с которой Россия начинала операцию. Участвовавших в слушаниях сенаторов это, впрочем, не переубедило, и они продолжили задавать вопросы в стиле «Как Россия будет восстанавливать свою армию после “драматических потерь”?» и возлагать надежды на то, что западные санкции как-то на этот процесс повлияют. И это несмотря на то, что российский ВПК работает в полную мощность и исторически являлся и является наиболее импортозамещённой отраслью российской промышленности.

Стоит отметить, что главным ударом по возводимой коллективным Западом иллюзии касательно хода боевых действий на Украине стала утечка секретной документации из Пентагона, из которой следует, что ситуация на фронте диаметрально противоположна той, что вбрасывают в информационное поле представители СМИ и западные политические и военные руководители.

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Что же до Каволи, то к его заявлениям в любом случае следует относиться осторожно. В частности, именно Каволи недавно заявлял о том, что 98 % необходимой Украине для контрнаступления военной техники уже передано, и что он не сомневается в успешности данной операции. Впрочем, необходимость следовать информационной повестке и выполнять свой долг как военачальника порой может давать сбой, в результате чего роль военачальника выходит на первый план, из-за чего мы и наблюдаем заявления, подобные указанным во втором абзаце данной заметки.

#россия #сша #украина #боевые действия
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Каволи открывает заново Омерицу? А вот что мы надысь имеем: Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в ДНР и Херсонской области. Также в Херсонской области сбит Су-25. https://t.me/zvezdanews/117257
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