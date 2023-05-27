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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Запорожской области сообщают о готовности ВСУ пойти в наступление в течение ближайшей недели
Об этих готовностях мы слышим чуть ли не каждый день. Но морально быть готовыми надо.
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Контрнаступление ВСУ всё ещё на повестке дня, и очевидно, что рано или поздно Украине придётся его проводить несмотря ни на что: таков уж запрос на Западе, который полностью финансирует украинскую государственную машину и обеспечивает вооружённые силы всем им необходимым, а, значит, и заказывает «музыку». И хотя ВС РФ ежедневно уничтожают склады с боеприпасами и техникой, которые должны принять участие в контрнаступлении, тем самым максимально его ослабляя, данные объективного контроля свидетельствуют о том, что наступление начнётся в течение ближайшей недели.

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По крайней мере, такими сведениями поделился врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ осуществляют подготовку, и могут начать наступление на данном направлении линии боевого соприкосновения в ближайшие 5—7 дней. Подготовка выражается в нанесении ракетных и артиллерийских ударов по тылам в контролируемой ВС РФ части Запорожской области.

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Хотя готовыми к наступлению следует быть каждый день и даже каждый час, наступление так часто откладывалось (изначально оно вообще должно было быть весенним, но в командовании ВСУ постоянно находили причины его перенести), что все эти заявления высокопоставленных лиц в прифронтовых регионах уже начинают напоминать современное изложение сказки про мальчика, который кричал «Волки!». В любом случае, запорожское направление, согласно данным со спутников, которые западные СМИ используют в своих статьях, является одним из самых усиленных и укреплённых со стороны России, так что к отражению наступления здесь всё готово.

#россия #украина #боевые действия
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