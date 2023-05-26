Тут, как говорится, удачи.

Несмотря на то, что по итогам Второй мировой войны Польша почти третью своей территории обязана исконно немецким землям, которые, к тому же, были одними из самых развитых и богатых ресурсами немецких территорий, нынешнее польское руководство никак не может уняться и продолжает разгонять навязчивую идею о возможности стрясти Германии репарации за ущерб, нанесённый Польше во время войны.

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И хотя даже безвольное немецкое правительство открыто указывает Польше на дверь, от своих планов возомнившая себя возрождённой Речью Посполитой Варшава от планов отказываться не собирается. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, страна не отступит в вопросе получения репараций от Германии, и будет готова ждать и годы, и даже десятилетия, но добиться приемлемого для себя решения.

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Польское правительство намеревается выбить из Германии репараций на сумму примерно в 1,3 трлн долларов США. Насколько осуществим этот план, учитывая текущее экономическое состояние Германии, которая уже находится в технической рецессии, и которая вынуждена тащить на своём горбу большую часть дармоедов из Евросоюза, включая и Польшу, вопрос открытый.