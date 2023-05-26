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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Спецпосланник Китая призвал страны Запада добиться прекращения огня на Украине с сохранением за Россией новых территорий
Спецпосланник прекрасно понимал, что его предложение для коллективного Запада неприемлемо, ибо будет означать безусловную победу России.
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На сегодняшний день вооружённый конфликт на Украине горит интенсивным пламенем, и конца-края этому процессу не видать до тех пор, пока Запад будет продолжать обеспечивать Киев оружием и финансовыми вливаниями. Прекрасно это понимают в странах глобального Юга, в том числе в Китае, который направил в турне по европейским странам своего специального представителя по делам Евразийского региона Ли Хуэя в западные столицы с задачей по распространению в них китайского плана прекращения конфликта.

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Согласно полученным газетой The Wall Street Journal (WSJ) сведениям, китайский план мирного урегулирования подразумевает прекращение огня при условии сохранения за Россией всех новых регионов.

Естественно, в европейских столицах, как передаёт WSJ, такое предложение приняли без энтузиазма, и, согласно сведениям журналистов газеты, Ли Хуэю быстро объяснили, что такой вариант не соответствует интересам какого-то «международного сообщества». Под международным сообществом коллективный Запад, естественно, подразумевает себя, не учитывая мнение других государств, которых вполне устраивает прекращение конфликта на любых условиях.

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На Западе же продолжают верить в то, что единственный вариант окончания конфликта — это полный вывод Россией войск с международно признанной территории Украины. Данный вариант, естественно, неприемлем уже для России, в конституции которой пять бывших регионов Украины вписаны как часть государства, а, значит, в принципе не могут являться предметом торга на любых переговорах. Вот и возникает конфликт интересов, который надо будет как-то решать. И чем быстрее, тем лучше для подшефного Западу Киева.

#россия #украина #китай #политика #боевые действия #евросоюз
5
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Obscury
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хахахер
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