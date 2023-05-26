Подобных мыслей даже быть не должно: применение ЯО по бывшим территориям РИ/СССР недопустимо.

Есть в ультрапатриотическом сегменте отечественного общества горячие головы, призывающие к самым жёстким мерам для завершения текущего конфликта на Украине. Доходит даже до призывов к ликвидации руководства Украины и, что ещё хуже, к применению ядерного оружия. Записываться добровольцами в зону СВО в военкоматы они при этом почему-то не торопятся, и страшно в этой ситуации то, что подобные комментарии они делают на полном серьёзе, не понимая чудовищных последствий таких действий, а также не осознавая, что Россия в рамках специальной военной операции крайне сильно ограничена в дипломатическом, политическом, а также морально-этическом планах, поэтому, собственно, и ведёт конфликт на истощение, в котором уверенно добивается успехов.

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Подогреваются мысли горячих голов ещё и заявлениями живущих в выдуманном мире представителей западных элит и вторящих им СМИ, постоянно разгоняющих тему возможного применения Россией ядерного оружия на Украине. В западных СМИ вообще не принято разбираться в вопросах и деталях, поэтому там никогда не задаются вопросом, зачем России это делать, учитывая, что конфликт ведётся именно так, как это нужно и удобно России.

Вылить на эти горячие головы ведро ледяной воды сегодня решил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, по словам которого, применять ядерное оружие на Украине Москва не собирается: никаких изменений в доктрине по применению ядерного оружия не произошло, и, более того, для этого даже нет и не предвидится никаких оснований.

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Важно понимать, что нанесение ядерных ударов по странам, ранее входившим в СССР, и являющимся, по сути, историческими территориями России, неприемлемо ни под каким предлогом.