Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, принадлежащая к американской когорте политиков-неоконсерваторов, для которых украинский проект является личным, сегодня прокомментировала готовящееся контрнаступление ВСУ. По словам Нуланд, наступление при непосредственной поддержке США и союзников готовится уже примерно пять месяцев.
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Не вполне очевидно, что Нуланд имеет в виду под участием США в подготовке этого наступления, но можно с уверенностью утверждать, что речь явно идёт не только о обеспечении украинских войск вооружениями и боеприпасами, но также о разработке самих планов наступления.
По словам Нуланд, сейчас США помогают Киеву обезопасить себя и нарастить военную силу с той целью, чтобы не просто «победить» в текущем конфликте, после чего стать «преуспевающим» государством, но и сделать так, чтобы Россия «больше не смогла напасть» на Украину в дальнейшем. Замгоссекретаря добавила, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
В общем, мы наблюдаем очередные сильно оторванные от реальности заявления; других, впрочем, быть на данном этапе не может: Вашингтон находится в ловушке своей пропаганды, и отступать от повестки не в состоянии. Тем временем США, по сути, напрямую планируют военные операции своей прокси-структуры ВСУ, уже даже не пытаясь этого скрывать.