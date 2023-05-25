Топовая версия обойдется почти в 1,7 млн рублей.

«АвтоВАЗ» назвал стоимость базовой версии Lada Vesta NG, а также опубликовал полный прайс-лист на все версии, которые будут доступны на старте продаж. Напомним, массовое производство модернизированной версии авто стартовало в Тольятти в марте текущего года. Так вот, в зависимости от комплектации за «Весту» будут просить от 1 239 900 до 1 689 900 рублей.

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В линейке обновлённой Lada Vesta есть седан, универсал SW, а также их кросс-версии. Что касается моторов, то в базовой версии Comfort будет привычный восьмиклапанный двигатель 1.6 мощностью 90 л.с. Остальные версии Life, Enjoy и Techno будут поставляться 106-сильным 16-клапанным двигателем аналогичного объёма. В паре с обоими моторами будет работать пятиступенчатая механическая КПП — пока это единственный вариант.

Базовая версия Lada Vesta NG будет снабжена светодиодной оптикой, дисковыми тормозами задних колёс, электроприводом и обогревом наружных зеркал, ABS, двумя подушками безопасности, электростеклоподъёмниками всех дверей и регулируемой по высоте рулевой колонкой. Добавляем также в список стандартных опций кнопку запуска двигателя, кондиционер, подогрев передних сидений и охлаждаемый перчаточный ящик.

Версия Life дополнительно оснащается центральным подлокотником и мультимедиа-системой с 7-дюймовым экраном. А у версии Vesta Enjoy есть ещё задний парктроник, обогрев лобового стекла, подогрев руля и камера заднего вида. Желающие обзавестись топовой комплектацией Techno получат виртуальную приборную панель и мультимедиа-систему с вертикальным 10-дюймовым планшетом.

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«АвтоВАЗ» также заявил, что с момента запуска обновлённой версии Lada Vesta в производство был сформирован необходимый запас из более чем 6500 тысяч автомобилей. У дилеров они должны появиться в самое ближайшее время.