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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
BMW официально представила новое поколение 5-Series
Больше по размерам, быстрее и с новым салоном.
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Компания BMW официально представила новое поколение 5-Series — восьмое по счёту. Автомобиль обновлённой линейки во многом отличаются от своих непосредственных предшественников, но разница есть не только во внешности. Ключевая особенность новых «пятёрок» — наличие в линейке полностью электрической версии i5.

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5-Series восьмого поколения заметно увеличилась в габаритах, вытянувшись как по ширине, так и по длине. В последнем случае речь идёт уже о 5060 мм, что на 86,4 мм больше предыдущего поколения. Колёсная база увеличилась до 2995 мм (увеличилась на 20 мм). Ширина выросла на 32 мм, а высота — на 36 мм.

Новые «пятёрки» кузова G60 планировали изначально снарядить огромной вертикальной радиаторной решёткой, но позже от этой идеи отказались, оставив подобные вычурности для седьмой серии. В основу нового автомобиля положена глубоко модернизированная платформа CLAR. Спереди подвеска построена на двойных поперечных рычагах, а сзади находится пятирычажная конструкция.

У будущих владельцев BMW 5 G60 будет возможность выбрать из четырёх типов ходовой части. Предусмотрены следующие варинаты: обычная пассивная пружинная подвеска, M Sport с уменьшенным клиренсом и повышенной жёсткостью, адаптивная пружинная подвеска с полноуправляемым шасси, а также адаптивная спортивная M-подвеска с пневмостойками сзади, управляемой задней осью и 48-вольтовой системой подавления кренов. Для электрической версии «пятёрки» предусмотрен только последний топовый вариант.

У полностью электрических версий ожидаемо чуть иначе выглядит передняя решётка, а патрубки выхлопной системы для унификации замаскированы на всех версиях. Также для придания всё той же однородности всей линейке авто получило высокий порог и увеличенный на сантиметр клиренс.

Интерьер BMW 5 G60 кардинально отличается от предшественницы. Но ключевые дизайнерские решения, актуальные для всей линейки производителя, тут присутствуют. Руль отличается от топовой 7-Series, передняя панель тоже иная, но в остальном же преемственность сохранена. Основное внимание в салоне привлекает к себе информационно-развлекательный комплекс iDrive 8.5 с изогнутым экраном. Будущие владельцы смогут управлять основными функциями медийной системы с помощью 14,9-дюймового тачскрина, а еще с помощью голоса и жестов.

Платформа AirConsole позволит загружать в компьютер машины игры и играть в них прямо в салоне (но не на ходу, разумеется). А умная система Highway Assistant способна вести автомобиль самостоятельно на скорости до 137 км/ч и перестраиваться, когда водитель посмотрит в одно из зеркал.

А теперь самое важное — линейка моторов. Бензиновые версии нельзя назвать классическими ДВС-авто, поскольку все они теперь оснащен вспомогательными электрическими установками. Базовая версия BMW 530i и 530i xDrive оснащается 2-литровым турбированным двигателем мощностью 258 л.с., разгон до «сотни» составляет 5,8-5,9 секунд. Более быстрая BMW 540i xDrive оснащена 380-сильным 3-литровым битурбомотором. До 100 км/ч такая версия разгоняется за 4,5 с.

Что до электрической версии, то их будет две. Базовый вариант — это i5 eDrive40 с одним электромотором мощностью 340 л.с. на задней оси. Он будет разгоняться до 100 км/ч за 5,7 с. А уже i5 M60 xDrive представляет собой 598-сильного «монстра» с разгоном до 100 км/ч за 3,7 с. Обе электрические версии будут оснащены тяговой батареей ёмкостью 84,3 кВт·ч. Запас хода — 497 и 455 километров по циклу WLTP соответственно. Зарядка от 10 до 80 процентов займёт от получаса.

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В Германии за базовый BMW 5-Series G60 попросят 57 550 евро (около 5 миллионов рублей), электромобиль i5 будет стоить уже минимум 70 200 евро (6,1 миллиона рублей), а самый мощный вариант i5 M60 стоит 99 500 евро (8,6 миллиона рублей). В следующем году производитель планирует добавить кузов универсал, чуть позже также выпустят «заряженную» версию M5, которая, по слухам, получит заряжаемую гибридную силовую установку на основе V8.

#автомобили #bmw
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