Короче, F-16 передадут, потому что ситуация располагает именно к этому.

Представители НАТО в целом и входящих в его состав стран по отдельности любят делать вид, что ещё не приняли те или иные решения относительно дальнейшей поддержки Украины. Сейчас, например, активно обсуждается вопрос поставок истребителей F-16, и естественно, что западные журналисты проявляют к нему живой интерес. Так, в ходе пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о передаче F-16 Киеву пока не принято, и его принятие будет зависеть от ситуации на поле боя.

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Что Столтенберг вкладывает в понятие «ситуация на поле боя», он уточнять не стал, но рискнём предположить, что если Украина продолжит терять свои имевшиеся и ранее уже переданные из стран восточной Европы самолёты советского образца в том темпе, в котором она теряет их сейчас, то F-16 ей передадут.

Сейчас отдельные натовские страны, в частности, Британия и Польша, готовы обучать украинских лётчиков управлению F-16. Пока что экспертов волнует только два главных вопроса: откуда будут взлетать F-16, учитывая, что на Украине готовых к принятию данных истребителей аэродромов нет и не будет, и будет ли предоставление натовских аэродромов восприниматься как прямое участие альянса в конфликте на стороне Киева. Во втором случае всё может быть очень серьёзно вплоть до самых неблагоприятных последствий.

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F-16 — истребитель, разработанный в начале 1970-х и принятый на вооружение в конце 1970-х. По сути, это ровесник (даже старше) массово утраченных Украиной в боях истребителей МиГ-29 и Су-27. Всего F-16 было произведено, по различным подсчётам, свыше четырёх тысяч единиц, и можно только представить себе, сколько из них теоретически можно передать Киеву.