Ссылаясь на осведомлённые источники на месте.

Ситуация с главкомом ВСУ Валерием Залужным уже три недели будоражит сознание пристально следящих за боевыми действиями на Украине гражданами обеих стран-формальных участниц конфликта. С начала мая этого года Залужный резко перестал появляться на публике, а прекрасно работающие в информационном поле киевские власти, которые раньше на любой вброс о бегстве, ранении или гибели кого бы то ни было сразу публиковали опровергающие видеоролики, в случае с Залужным проявляют подозрительную тишину. Формально заявления якобы от лица Залужного публикуются, но вживую главкома публике пока не показывали.

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Естественно, на фоне информационного вакуума понеслись различные слухи и теории заговора, одна другой краше: от простой болезни Залужного и его занятости подготовкой к контрнаступлению до «свержения» главкома на фоне провалов на линии боевого соприкосновения и даже его политического убийства в результате внутренних «тёрок» с руководством Украины касательно хода ведения боевых действий.

Что произошло на самом деле, непонятно, но сегодня агентство РИА Новости со ссылкой на якобы достоверный источник из Киева сообщило о том, что Залужный в начале мая был тяжело ранен в результате ракетного удара под Херсоном. Главком ВСУ якобы получил множественные осколочные ранения и травму головы, был экстренно вывезен с места обстрела сначала в Николаев, где ему оказали первую помощь, а затем в Киев, где Залужному провели трепанацию черепа.

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Собеседник агентства заявил, что жить Залужный будет, но свои обязанности выполнять — нет. Где была правда, а где ложь, узнаем сравнительно скоро: бесконечно скрывать произошедшее в Киеве не смогут. При этом мы нисколько не удивимся, если вся история в итоге окажется выдуманной, а сам Залужный жив-здоров.