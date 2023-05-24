Санкционная война, к которой прибегнул коллективный Запад в отношении России, с треском провалилась, и это пусть и неохотно и с изрядной долей пропаганды, но всё же отмечают уже даже западные издания. Тем не менее, попав в собственную пропагандистскую ловушку касательно состояния российской экономики, её масштаба и уровня её диверсификации, Запад не может пойти на попятную, а, не придумав ничего лучше, только продолжает сильнее и сильнее давить на педаль акселератора.
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Как итог — на повестке дня в Евросоюзе уже одиннадцатый пакет антироссийских санкций, в который войдут и вторичные санкции для компаний из государств, помогающих России обходить предыдущие десять пакетов ограничений. У Грузии же, которой посчастливилось не попасть в Евросоюз, несмотря на то, что у страны и у её нынешнего руководства ещё остались фантомные боли касательно произошедшего в августе 2008 года при непосредственном участии России, экономика и благосостояние своего народа всё же на первом месте. Поэтому сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз подтвердил, что страна не будет вводить против России экономические санкции.
По словам Гарибашвили, подобные санкции в первую (и последнюю) очередь ударят именно по самой Грузии, экономика которой в значительной степени работает на российский рынок, навредив тем самым национальным интересам государства. Украина, которая считает Грузию своей сестрой по несчастью, сильно обиделась на нынешнее грузинское руководство, и в типичном для дилетантов разгорячённом состоянии в прошлом году даже отозвала из Тбилиси своего посла, посчитав поведение Грузии «аморальным».