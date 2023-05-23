Необходимый минимум вооружений и боеприпасов для этого якобы уже есть.

Ставшее новой мантрой для представителей киевской власти контрнаступление ВСУ продолжает быть ключевой темой в новостях. Несмотря на то, что ВС РФ каждую ночь осуществляют удары по местам предназначенных для этого самого контрнаступления скоплений техники, боеприпасов и личного состава, на планы начать «наступ» это, по всей видимости, влияние не оказывает. По крайней мере, о готовности к скорому началу операции сегодня заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По словам Буданова, для наступления имеется «необходимый минимум» техники, вооружений и боеприпасов. Что Буданов подразумевает под «необходимым минимумом», неясно, но многие военкоры и представители власти в контролируемых Россией новых регионах сообщают о наращивании ударных группировок как на донбасском, так и на запорожском направлениях. Здесь главное, чтобы анонсируемое каждый день наступление не стало неожиданностью — и в первую очередь для российского общества, а то недавно почему-то уже удалось раскрутить панику на тему того, в ожидании чего все сейчас пребывают.