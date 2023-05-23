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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британский премьер считает «неправильными» любые инициативы по мирным переговорам РФ и Украины
Кто бы сомневался.
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Прекрасно понимая, куда дует ветер в вооружённом конфликте России и спонсируемой коллективным Западом Украины, государства так называемого глобального Юга предлагают стать посредниками при мирных переговорах двух сторон. Предложения выступить медиаторами исходят из Китая, ЮАР, Турции, Саудовской Аравии, даже из Бразилии. В Киеве и в западных столицах, несмотря на то, что окончание конфликта, в первую очередь, в интересах Украины, их отвергают.

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Так, например, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что любые инициативы по мирным переговорам России и Украины являются «неправильными». По мнению Сунака, все мирные инициативы направлены лишь на заморозку конфликта в его текущем статусе, а это неприемлемо. Неприемлемость, очевидно, заключается в том, что заморозка конфликта будет означать признание изменившихся территориальных реалий, а этого на Западе допустить (пока) не готовы.

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Как заявил Сунак, «верный и единственный ответ» — это только безоговорочный вывод Россией всех войск с международно признанной территории Украины. По какой причине Россия должна это делать в условиях, когда ей никто взамен на это не делает приемлемых встречных предложений, неясно. Вообще, необходимо понимать, что коллективный Запад попал в ловушку собственной пропаганды, и просто так взять и начать трезво смотреть на ситуацию после всего сказанного уже невозможно, и приходится плыть в течении повестки.

#россия #украина #боевые действия #великобритания #англия #британия
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