Альтернативная история, альтернативная реальность, альтернативная... В общем, классика жанра.

Когда городу Бахмут (Артёмовск) со стороны Украины был присвоен статус чуть ли не сакрального символа всего «сопротивления» российской «агрессии», было очевидно, что держаться за «крепость Бахмут» будут до последнего, в том числе и в альтернативной реальности после утраты реального контроля над городом. Так и произошло: несмотря на то, что последние сантиметры территории Бахмута были захвачены ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации регулярных российских войск ещё 20 мая, в Киеве этот факт продолжают отрицать.

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По версии украинского министерства обороны, которую озвучила замминистра Анна Маляр, подразделения ВСУ контролируют юго-западную окраину Бахмута в так называемом районе «Самолёт», а активность российских сил на данном направлении за последние сутки якобы снизилась.

Трудно понять, с какой целью киевские власти отрицают очевидное, учитывая, что доступ к Интернету сегодня имеет каждый и чуть ли не с любого устройства, но имеем, что имеем.

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Тем временем в настоящей реальности ЧВК «Вагнер» завершают осмотр города и готовят его к передаче 25 мая регулярным российским войскам. Триумфальных настроений переход Бахмута под контроль России в отечественном обществе не вызвал. Возможно, потому что тема этого направления боевых действий за многие месяцы всем уже набила оскомину, а, возможно, потому что общество понимает, что Бахмут — это лишь один из ещё очень многих шагов, которые необходимо сделать, чтобы действительно было, чему радоваться.