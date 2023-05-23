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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минобороны Украины считают, что продолжают удерживать Бахмут
Альтернативная история, альтернативная реальность, альтернативная... В общем, классика жанра.
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Когда городу Бахмут (Артёмовск) со стороны Украины был присвоен статус чуть ли не сакрального символа всего «сопротивления» российской «агрессии», было очевидно, что держаться за «крепость Бахмут» будут до последнего, в том числе и в альтернативной реальности после утраты реального контроля над городом. Так и произошло: несмотря на то, что последние сантиметры территории Бахмута были захвачены ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации регулярных российских войск ещё 20 мая, в Киеве этот факт продолжают отрицать.

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По версии украинского министерства обороны, которую озвучила замминистра Анна Маляр, подразделения ВСУ контролируют юго-западную окраину Бахмута в так называемом районе «Самолёт», а активность российских сил на данном направлении за последние сутки якобы снизилась.

Трудно понять, с какой целью киевские власти отрицают очевидное, учитывая, что доступ к Интернету сегодня имеет каждый и чуть ли не с любого устройства, но имеем, что имеем.

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Тем временем в настоящей реальности ЧВК «Вагнер» завершают осмотр города и готовят его к передаче 25 мая регулярным российским войскам. Триумфальных настроений переход Бахмута под контроль России в отечественном обществе не вызвал. Возможно, потому что тема этого направления боевых действий за многие месяцы всем уже набила оскомину, а, возможно, потому что общество понимает, что Бахмут — это лишь один из ещё очень многих шагов, которые необходимо сделать, чтобы действительно было, чему радоваться.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия
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